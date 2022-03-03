Ukraynalılar, Slovakya’ya sığınıyor

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Polonya sınırında daha fazla, Slovakya sınırında ise daha az yoğunluk yaşanıyor. Doğdukları toprakları, evlerini, yakınlarını geride bırakan Ukraynalılar, çatışmalardan kaçmak için Slovakya'ya geçiyor. Slovakya sınırında bölge yönetimleri tarafından kurulan geçici barınaklarda sınırı geçmeye çalışan Ukraynalılara hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri desteği sağlanıyor. Slovakya hükümeti de sınırı geçmek isteyen Ukraynalıların kabulü için gerekli şartları yeniden düzenleyerek, savaşın ortasında kalan sivillere kolaylık sağlıyor.