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Ukraynalılar savaş söylentilerinin gölgesinde tatil planlarını ertelemedi

#Ukrayna#Havaalanı#Tatil
Ukraynalılar savaş söylentilerinin gölgesinde tatil planlarını ertelemedi

Rusya ile savaşın eşiğinde olduğu belirtilen Ukrayna’da halk, tatil planlarını ertelemeyerek havaalanında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna’da halk, normal yaşamına devam ediyor.

Savaş söylentilerinin ardından tatil planlarını ertelemeyen Ukraynalılar, başkent Kiev’deki Uluslararası Sikorsky Havaalanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Havaalanındaki bir Ukrayna vatandaşı yaptığı açıklamada, "Bu insanlar bugün burada ülkeyi terk etmiyorlar ya da kaçmıyorlar. İspanya’ya tatile gidiyorlar. Burada kaçan Ukraynalıları göremezsiniz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında, 2014’de Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Rus ayrılıkçıları desteklemesi ile kriz patlak vermişti.

Yıllar içerisinde zaman zaman tansiyonun düştüğü iki ülke arasındaki gerginlik son olarak, 26 Mart 2021’de sınırdaki 4 Ukraynalı askerin ölmesi ve Rusya’nın sınıra askeri yığınak yapması nedeniyle yeniden arttı.

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Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, Rusya’nın askeri varlığını arttırmasına karşılık Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı.

ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığına olduğunu belirterek diplomatik misyonlarındaki personelini başkent Kiev’den çekerken, Moskova ise saldırı iddialarını reddederek batılı ülkeleri “histerik” davranmakla suçladı.

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#Ukrayna#Havaalanı#Tatil

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