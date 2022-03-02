Ukraynalılar Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

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Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları 7. gününde devam ederken, ülkeden kaçışlar da hız kazandı. Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine gelen siviller, bu noktalardan ülkeden çıkmaya çalışıyor. Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

