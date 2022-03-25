Ukraynalılar kapasitesini aşan trenlerle Polonya’ya göç ediyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı başlatmasının üzerinden 1 ay geçti. Rusya’nın saldırıları sonucu sivil yerleşim alanları kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna halkı güvenlik, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklanan verilere göre yalnızca bir ay içinde 3.6 milyon kişi farklı ülkelere göç etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizinden en çok etkilenen ülke ise Polonya oldu. Polonya Sınır Koruma Teşkilatı, Ukrayna’da çatışmaların başlamasından bu yana 2 milyon 237 bin kişinin Polonya’ya göç ettiğini açıkladı.
UNHCR verilerine göre Romanya’ya 563 bin 519, Moldova’ya 374 bin 59, Macaristan’a 330 bin 877, Rusya’ya 271 bin 254, Slovakya’ya 260 bin 244, Belarus’a ise 5 bin 569 Ukraynalı göç etti. Ülke içinde ise 6.5 milyon kişi yerinden edilirken, çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde savaştan etkilenen kişi sayısı 12 milyona ulaştı.