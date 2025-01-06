Ukraynalılar işgal bölgesine dönüyor... Savaş koşulları mecbur bırakıyor

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Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş üçüncü yılını doldurmaya yaklaşırken, savaşın yarattığı tahribatın yanı sıra ekonomik darboğaz Ukraynalıları zor durumda bırakıyor. Kiev Independent’ın hazırladığı özel habere göre, ekonomik zorluklar, konut sıkıntısı ve Rusya’nın ülkenin enerji altyapısını vurmasının getirdiği zorlu yaşam koşulları nedeniyle Rus işgali sonrası evlerini terk eden binlerce Ukraynalı, işgal altındaki bölgelerde bulunan evlerine geri dönmek zorunda kalıyor.

KONUT SIKINTISI ETKİLİ

Ukrayna içinde halihazırda yerinden edilmiş 3.5 milyon kişi, özellikle barınacak bir yer bulmak konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in geçen kasımda yaptığı bir araştırmaya göre yerinden edilenlerin yüzde 40’ı temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlet ya da uluslararası kuruluşlardan gelecek insani yardımlara bel bağlamış durumda. Kiev yönetiminin verdiği aylık yardım parası ise yetişkinler için 45 dolar, çocuklar ve engelliler için ise 70 dolar. Ağustos 2024 itibariyle sosyal yardım alanların sayısı yaklaşık 1 milyon olurken, birçok kişi Kiev’in büyük oranda yerel yönetimlere devrettiği konut tedarikinden faydalanamıyor. Gerek Ukrayna siyaseti gerek halk arasında sürecin bir yönetim sorunu olduğu görüşü hâkim. İnsanlar eğitim öğretimin uzaktan devam ettiği üniversite yurtları gibi çok sayıda konaklama merkezinin boş bırakılmasını buna örnek olarak gösteriyor.

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ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜZERİNDEN

Konaklama ve geçim sıkıntısı yaşayan Ukraynalıların ise başvurduğu çare işgal altındaki evlerine dönmek. Ancak bu birçok Ukraynalı için başlı başına zorlu ve riskli bir süreç. İşgal altındaki topraklar ve Ukrayna’nın geri kalanı arasında sınır kontrolü olmadığı için yerinden edilmiş Ukraynalılar yalnızca üçüncü bir ülke üzerinden Rusya’ya giderek evlerine dönebiliyor. Moskova’nın kuzeyindeki Şeremetyevo Havalimanı’na giden Ukraynalılar, burada kurulan “filtreleme” tesisinde güvenlik taramalarından geçtikten sonra Rusya içinden işgal altındaki evlerine dönebiliyor. Rus yetkililer 2024 Ocak-Ekim döneminde 83 bin Ukraynalının bu yoldan ülkeye girdiğini açıkladı, aynı dönem için Ukrayna’nın verdiği sayı ise 1262. Rusya’nın rakamları propaganda amacıyla yüksek verdiği belirtilse de Ukrayna’nın sağladığı verilerin de gerçek sayının çok altında olduğu kaydediliyor.

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