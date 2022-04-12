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Ukraynalılar Fransa’yı türettikleri yeni kelime ile eleştirdi: Macronlaşmak

#Ukrayna#Fransa#Macron
Ukraynalılar Fransa’yı türettikleri yeni kelime ile eleştirdi: Macronlaşmak

Ukraynalılar, Rus saldırıları karşısında hareketsiz kalan Fransa’yı eleştirmek için “bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "macronlaşmak" fiilini türetti.

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Ukraynalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirmek için yeni kelime türetti. Fransız basınında yer alan haberde; Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana içine düştükleri gerçekliği tanımlamak için yeni kelimeler ürettiklerini belirtilerek, bu kelimeler arasında, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un adından ilham alınan "Macronete" (Macronlaşmak) fiili kullanıldı. Habere göre, yeni fiil Ukrayna'da da popülerlik kazanıyor ve "Macronlaşmayı bırak" ifadesi günlük dilde yer edinmeye başladı.

"ACIKLI GÖRÜNÜYOR"

Macron, Ukrayna'daki saldırının başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerini çoğaltsa da görüşmeler şimdiye kadar hiçbir somut sonuç vermedi. Diyaloğun bu şekilde sürdürülmesi ise bazı Ukraynalıları rahatsız ediyor.

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Kiev Independent’dan gazeteci İllia Ponomarenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın tutumu hakkında her seferinde geniş çapta destek alan paylaşımlarda bulunurken, "Bence Macron, Putin ile tüm bu görüşmeleri kesmeli. Putin alçakgönüllülükle dilenmekten hoşlanır. Bu arada, onu bir insan haline getirmeye yönelik bu girişimler, gülünç değilse bile inanılmaz derecede acıklı görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Ukraynalılar tarafından Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya fiilen destek olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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#Ukrayna#Fransa#Macron

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