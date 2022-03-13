Ukraynalı yetkiliden korkunç iddia: Rusya fosfor bombası kullandı

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde... Bölgedeki çatışmalar devam ederken Ukrayna'dan korkunç bir iddia geldi.

Lugansk şehrinin yaklaşık 90 kilometre batısındaki Popasna'nın polis şefi Oleksi Biloshytsky, Cumartesi günü geç saatlerde Rus güçlerinin kendi bölgesinde kimyasal silah kullandığını söyledi.

Tek taraflı iddiayı teyit eden bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

Uluslararası hukuk, sivil alanlarda beyaz fosforlu mermilerin kullanılmasını yasaklıyor.

Suçlamalar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinde kimyasal silah kullanmasının oyunun kurallarını değiştireceğini ve NATO'nun çatışmayı yeniden düşünmesini gerektirdiğini söylemesinin ardından geldi.

Duda bu durumda Polonya'nın 1999'da katıldığı NATO'nun ilerideki hamlelerini ciddi olarak düşünmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BBC'ye konuşan Duda, Putin'in bu savaşı 'siyasi olarak' zaten kaybettiği, askeri anlamda artık kazanamayacak durumda olduğu için her yola başvuracağını söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın New York Times muhabiri Brent Renaud hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Benzer bir uyarı geçtiğimiz saatlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de gelmişti.

Alman medyasına konuşan Stoltenberg Rusya’nın kimyasal silah kullanabileceğini söylemiş ve 'dikkatli olmalıyız' mesajı vermişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KİMYASAL SİLAH STOĞU

Rusya, kimyasal silahları yasaklayan bir anlaşma imzalamasına rağmen, sarin gibi felç edici zehirli gazlar ve şarbon bakterileri gibi biyolojik silahlar da dahil olmak üzere dünyanın en büyük kimyasal silah stokunu topladı.

2015 yılında Suriye'ye müdahalesinden bu yana Rusya, sivillerine kimyasal saldırılar düzenleyen Suriye hükümetine koruma ve askeri destek sağladı.