Ukraynalı üst düzey yetkili: ‘ABD taviz verdi Zelenski anlaşmaya hazır’

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Ştefanişina’nın Kiev ve Washington yönetimlerinin ABD’nin Ukrayna’nın madenlerine erişimini öngören anlaşmanın imzalanmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından dün gece Ukraynalı üst düzey bir yetkili Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, ABD’nin kaynakların işletilmesinden elde edilecek 500 milyar dolarlık potansiyel gelirden hak taleplerini geri çekmesinin ardından, Kiev’in petrol ve gaz da dahil olmak üzere maden kaynaklarının ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Ukraynalı yetkili yaptığı açıklamada, “Şimdi hükümet yetkilileri detaylar üzerinde çalışıyor. Anlaşmayı imzalamak için cuma günü Washington’u ziyaret etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Zelenski tarafından “kabul edilemez” olarak nitelendirilen şartların çıkarıldığı nihai taslak belgede, ABD’nin Ukrayna’nın ekonomik kalkınmasını gelecekte de destekleyeceği vurgulanıyor. Ukraynalı yetkili, anlaşmanın sadece bir “çerçeve anlaşması” olduğunu ve fon kurulana kadar hiçbir gelirin el değiştirmeyeceğini, böylece olası anlaşmazlıkları gidermek için zaman kazanacaklarını da sözlerine ekledi. Bu arada Zelenski’nin anlaşma için Ukrayna parlamentosundan onay alması gerekiyor.

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ZELENSKİ’YE GÜVENOYU

Bu arada, Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ile Donald Trump’ın birlik olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin görev süresinin 2024 yılı Mart ayında sona erdiğini ve “diktatöre” dönüştüğünü defalarca dile getirmesi üzerine Ukrayna parlamentosu Rada dün oylama yaparak Zelenski’yi ülkenin yasal lideri ilan etti. 450 üyeli Ukrayna Parlamentosu’nda 268 milletvekilinin “Ülke lideri Zelenski kalıyor” tasarısına evet demesiyle Zelenski’nin eli Putin ve Trump karşısında güçlenmiş oldu.