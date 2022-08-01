Ukraynalı tahıl devi bombardımanda öldü

Haberin Devamı

Ağır bombardımanda gece evleri isabet alan Ukrayna’nın en zengin iş adamlarından 74 yaşındaki Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa hayatını kaybetti. 450 milyon dolar serveti olduğu sanılan Vadatursky, Nibulon adlı tahıl ihracatı yapan grubun sahibiydi, aynı zamanda da “Ukrayna’nın Kahramanı” nişanına sahipti. Bölge valisi Vitaliy Kim, Vadatursky’nin ölümü üzerine yaptığı açıklamada, “Tarım ve gemi inşa sanayinin gelişmesine, bölgenin kalkınmasına yaptığı katkı paha biçilemez” dedi. Bombardımanda ayrıca bir otel, bir spor kompleksi, iki okul tahrip oldu.

DONETSK’TE TAHLİYE

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde sivillerin zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini söyledi. Öte yandan Rusya, dün “Rus Donanması Günü” etkinlikleri öncesinde Kırım’ın Sivastopol kentindeki Rus deniz üssüne dronlarla saldırı yapıldığını, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev yönetimi, saldırıyı Ukrayna’nın gerçekleştirdiği suçlamasını reddetti.