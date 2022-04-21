Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti! Ukrayna ordusu vurdu!

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti Ukrayna ordusu vurdu

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken bir iş insanı Rus ordusuna karşı malikanesini feda etti. Güvenlik kamerasından Rus birliklerinin malikanesinde olduğunu gören iş insanı bölgenin koordinatlarını güvenlik güçleri ile paylaştı. Malikaneyi bombalayan Ukrayna Rus birliklerini ağır kayıplar verdirdi.

Haberin Devamı

Rusya Devler Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Haftalarca Kiev'i kuşatan ancak ülkenin başkentini düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi.

Donbas'ta hızlı bir zafer kazanmak isteyen Rusya'ya direniş ise son sürat devam ediyor.

Ukraynalı bir iş insanı olan Andrey Stavnitser ise ülkede bu direnişin sembol isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti Ukrayna ordusu vurdu

Zira bir bilişim şirketinin CEO'su olan Stavnitser, Rus ordusuna karşı mücadele kapsamında kendi malikanesini Ukrayna güçlerine ihbar etti.

New York Post'ta yer alan habere göre, Irpin'deki evinde Rus güçlerinin bulunduğunu güvenlik kamerası görüntüleri ile fark eden Stavnitser durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Haberin Devamı

Evinin bahçesinde çok sayıda roket rampası olduğunu fark eden adam bu silahlar ile Kiev'in hedef alındığını düşünerek evinin koordinatlarını paylaştı.

Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti Ukrayna ordusu vurdu

Bunun üzerine harekete geçen Ukrayna ordusu Stavnitser'in malikanesini vurdu. Ukraynalı milyoner saldırının ardından bölgeden görüntüler paylaştı.

Facebook'ta yayınlanan görüntülerde malikanenin büyük hasar aldığı, Rus bilriklerine ait araçların da yok edildiği görülüyor.

Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti Ukrayna ordusu vurdu

IRPİN'DE SİVİLLER TOPRAĞA VERİLİYOR

Öte yandan Irpin`de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı.

Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha'da çok kişi onu tanıyordu.

Haberin Devamı

Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Buçadan dehşete düşüren kareler... Cansız bedenler tırlarda bekletiliyorBuça'dan dehşete düşüren kareler... Cansız bedenler tırlarda bekletiliyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Savunma Bakanı Putine bizzat iletti: Rusya Mariupolü ele geçirdiSavunma Bakanı Putin'e bizzat iletti: Rusya Mariupol'ü ele geçirdi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid