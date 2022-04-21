Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti! Ukrayna ordusu vurdu!

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Rusya Devler Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Haftalarca Kiev'i kuşatan ancak ülkenin başkentini düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi.

Donbas'ta hızlı bir zafer kazanmak isteyen Rusya'ya direniş ise son sürat devam ediyor.

Ukraynalı bir iş insanı olan Andrey Stavnitser ise ülkede bu direnişin sembol isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Zira bir bilişim şirketinin CEO'su olan Stavnitser, Rus ordusuna karşı mücadele kapsamında kendi malikanesini Ukrayna güçlerine ihbar etti.

New York Post'ta yer alan habere göre, Irpin'deki evinde Rus güçlerinin bulunduğunu güvenlik kamerası görüntüleri ile fark eden Stavnitser durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

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Evinin bahçesinde çok sayıda roket rampası olduğunu fark eden adam bu silahlar ile Kiev'in hedef alındığını düşünerek evinin koordinatlarını paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Ukrayna ordusu Stavnitser'in malikanesini vurdu. Ukraynalı milyoner saldırının ardından bölgeden görüntüler paylaştı.

Facebook'ta yayınlanan görüntülerde malikanenin büyük hasar aldığı, Rus bilriklerine ait araçların da yok edildiği görülüyor.

Öte yandan Irpin`de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı.

Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha'da çok kişi onu tanıyordu.

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Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.