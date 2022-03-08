Ukraynalı kadınlar Dünya Kadınlar Günü’nü göç yolunda geçiriyor

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Ukraynalı bir anne yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız yaşasın, üzerlerinde roketler uçmasın, bir gelecekleri olsun” dedi.



Dünya Kadınlar Günü birçok ülkede farklı etkinliklerle kutlanırken, Ukraynalı kadınlar ise çaresizliği yaşıyor. Ülkede çatışmaların yaşandığı noktalardan kaçan kadınlar yanlarına sınırlı sayıda aldıkları eşyaları ve çocuklarıyla birlikte ülkenin kısmen güvenli noktalarından biri olan Lviv’e geliyor. Tren rayları üzerinde eşyaları ve kucaklarındaki çocuklarıyla yürümeye çalışan kadınlar, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ülkeye gidebilmek için mücadele veriyor. Eşlerini ve evlerini bırakmak zorunda kalan milyonlarca kadının çaresizlikleri ise yüzlerinden okunuyor.

