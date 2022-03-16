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Ukraynalı generaller: Başkent kolay düşmez

#Ukrayna#General#Kiev
Ukraynalı generaller: Başkent kolay düşmez

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in savunmasından sorumlu olan iki Ukraynalı general BBC’ye başkentin neden kolayca Rus ordusunun eline geçmeyeceğini anlattı.

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Generaller, kentin topografyası ve arazisinin büyük avantaj olduğunu vurguladı. General Andriy Krischenko, şehrin büyük olduğunu, sadece Kiev’i sadece büyük Dinyeper nehrinin değil, kollarının da böldüğünü belirtti. Krischenko, “Bir yandan çok büyük olduğu için savunma yapmak zor.

Ama öte yandan, bu bir artı. Nehirler, köprüler, şehrin yolları üstünde. Birliklerimiz savunma ve tahkimat yapıyor. Şehrin çevresinde Dinyeper’e dökülen birçok küçük nehir var ve çok sayıda turba bataklığı da var. Bu da bölgenin büyük ölçekli birliklerin hareketi için uygun olmadığı anlamına geliyor” dedi.

Ukraynalı generaller: Başkent kolay düşmez

ENDÜSTRİ ŞEHRİ

General Sergiy Knyazev de, “Bunlar çok bataklık ovalar ve onları geçemiyorlar. Ukraynalı askerler olmasa, nehri geçmek için basitçe bir askeri köprü kullanırlardı. Ama biz oradayız ve onları yok etmek istiyoruz” dedi. Bunlar dışında Kiev’in bir endüstri şehri olması da, tank engelleri, beton bloklar gibi tahkimat malzemelerinin üretiminin yaygın ve görece kolay olmasını sağlıyor.

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#Ukrayna#General#Kiev

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