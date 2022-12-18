Ukraynalı generalden çarpıcı açıklama: Misket bombasına dahi ihtiyaç var

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Ukraynalı Tümgeneral Andrii Kovalchuk, Kiev kuvvetlerinin milyonlarca Rus askeri ile savaşmaya hazır olması gerektiğini ancak Batılı müttefiklerden her zamankinden daha fazla ölümcül desteğe ihtiyaç duyacaklarını söyledi. Kovalchuk bu desteğe Batı'nın yasakladığı yasakladığı bir tür silah olan misket bombalarının bile dahil olabileceğini gündeme taşıdı.

Ülkenin güneyindeki büyük bir karşı saldırının kilit mimarlarından biri olan 48 yaşındaki Tümgeneral Kovalchuk, Sky News'e Ukrayna'nın savaşı kazanacağını ve Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere tüm topraklarını geri alacaklarını söylediği röportajında çarpıcı ifadelere yer verdi.



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'24 ŞUBAT'TA YENİDEN SALDIRMA İHTİMALİ OLABİLİR'

Rusya'nın saldırısını genişletme potansiyeli hakkında konuşan Kovalchuk, Rus kuvvetlerinin geçen yıltopyekun saldırıya başlamasının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta tekrar bir saldırı olup olmayacağı sorusuna, "Evet, öngörüyoruz. Böyle seçenekler, böyle senaryolar var. Biz buna hazırlanıyoruz. Yine saldıracaklar düşüncesiyle yaşıyoruz. Bu bizim görevimiz." dedi.

'BELARUS ÜZERİNDEN SALDIRI BEKLİYORUZ'

Tümgeneral Kovalchuk, "Şubat ayının sonunda Beyaz Rusya'dan olası bir saldırıyı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Putin'in yaz boyunca seferber ettiği yaklaşık 300.000 askerin geri kalanını kullanarak ikinci kez taarruz denemesi halinde, Ukrayna'nın daha hazırlıklı olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

'ORTAKLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Ukrayna'nın bu kadar büyük bir işgal gücüyle başa çıkıp çıkamayacağına ilişkin olarak, "Kesinlikle evet. Bugünkü konumumuzun ve ortaklarımızın konumunun net olması gerektiğine inanıyorum. Putin tam bir seferberlik gerçekleştirirse, ortaklarımız 300.000 kişilik bir orduyu değil, bir milyonluk bir orduyu durdurmak için bize tüm gücü ve araçları sağlamaya hazır." ifadelerine yer verdi.

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General, kısa vadede Ukrayna'nın Batılı müttefiklerden saldırı operasyonlarına yönelik silahlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

'NEHRİN BATI KISMI RUS KUVVETLERİNDEN TEMİZLENECEK'

"Hem tanklara hem de uçağa ihtiyacımız var. Ayrıca en az yüzde 95 etkili, güvenilir bir hava savunma sistemi gerekiyor." diyen üst düzey komutan Herson da dahil olmak üzere güneyde Dnipro Nehri'nin batı yakasındaki işgal altındaki bölgeleri yeniden ele geçirme operasyonundan bahsetti.

Nihai hedefin nehrin batı kıyısındaki tüm Rus kuvvetlerini temizlemek olduğunun altını çizdi.