Ukraynalı büyükelçinin sır ölümü... Ailesiyle tatildeyken fenalaştı!

Ukrayna’nın Tayland Büyükelçisi Andrii Beshta ailesiyle birlikte gittiği tatilde fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Tayland'ın güneyindeki Satun bölgesinde bulunan Lipe Adası’na giden 44 yaşındaki Büyükelçinin ölüm haberi yerel yetkililer tarafından da doğrulandı.

Beklenmedik bir şekilde hayata gözlerini yuman Beshta’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

Yerel polis, Beshta’nın kalp krizi sebebiyle öldüğü ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu.

Ancak 44 yaşındaki diplomatın vefat etmeden önce kustuğu ve bayıldığı da gelen bilgiler arasında.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Beshta’nın fenalaştığı sırada otel odasında oğlunun da bulunuyordu.

2016 yılında Tayland Büyükelçisi olarak görevlendirilen Beshta’nın bir kız ve iki erkek çocuğu bulunuyordu.

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