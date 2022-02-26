Ukraynalı Bakan'dan Rus halkına çağrı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçtiRusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Saldırılar püskürtüldü Bu savaşı durdurmalıyız'Saldırılar püskürtüldü! Bu savaşı durdurmalıyız'#Ukrayna
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'#Ukrayna
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor#RUSYA
80 yaşındaki çılgın Ukraynalı Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi80 yaşındaki çılgın Ukraynalı! Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi#RUSYA
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...#Ukrayna
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Şota Arveladze, Rusyayı suçladı 2008de yapılanları anlattı...Şota Arveladze, Rusya'yı suçladı! 2008'de yapılanları anlattı...#Şota Arveladze
Her adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son haliHer adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son hali#Linda Evangelista
Adile Naşitin en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattıAdile Naşit'in en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattı#Naşit Özcan
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
HABERLERDünya Haberleri

Ukraynalı Bakan'dan Rus halkına çağrı!

#Dmitro Kuleba#Rusya#Ukrayna
Ukraynalı Bakandan Rus halkına çağrı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'daki kadınlara seslenerek, "Rus askerlerinin anneleri, eşleri, kızları, iktidarınız size yalan söylüyor, buraya gelen askerler çiçeklerle değil, silahlarla karşılanıyor. İşgalci savaşın durdurulmasını isteyin, sevdiklerinizi kurtarın" dedi.

Haberin Devamı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini paylaşarak Rus halkına çağrıda bulundu.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkına seslenerek, "Rus askerlerinin anneleri, eşleri, kızları! Adamlarınızı eve götürün. Masum insanları öldürmek, evlerimizi yok etmek için yabancı bir ülkeye geldiler. " ifadelerini kullandı.

İŞGALİ DURDURUN, SEVDİKLERİNİZİ KURTARIN

Savaşın durdurulması için çağrıda bulunan Kuleba, "İktidarınız size yalan söylüyor. Ukrayna halkı onları çiçeklerle değil silahlarla karşılıyor. İktidarınızın işgalci savaşı durdurmasını isteyin, sevdiklerinizi kurtarın!"  dedi.

Ukraynalı Bakandan Rus halkına çağrı

ZELENSKİ: SİZE YALAN SÖYLEYENLERİ DURDURUN

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bugün Putin ve hükümetine baskı uygulayarak savaşın durdurulmasına yardımcı olmak için Rus halkından ricada bulunmuştu.

Zelenski Rusya'daki savaş karşıtlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “İnsanlar bu savaşa karşı olduklarını dile getiriyor. Rusya'da birçok insanın Rus hükümetinin gaddarlığı karşısında şokta olduğunu biliyoruz, bu doğru tepki, bu tepkiye minnettarım. Size yalan söyleyenleri, bize yalan söyleyenleri, tüm dünyaya yalan söyleyenleri durdurun" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı Bakandan Rus halkına çağrı

RUSYA'DA TEPKİLER BÜYÜYOR

Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından ülkedeki tepkiler giderek artıyor. Başta Moskova olmak üzere birçok kentte başlayan savaş karşıtı gösterilere Rus polisi müdahale ederek, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Bağımsız bir gözlemci grubu OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Zelenski: Kiev ve çevresi kontrol altındaUkrayna - Rusya savaşında son durum... Zelenski: Kiev ve çevresi kontrol altında!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dmitro Kuleba#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna