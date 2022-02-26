Ukraynalı Bakan'dan Rus halkına çağrı!

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini paylaşarak Rus halkına çağrıda bulundu.



Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkına seslenerek, "Rus askerlerinin anneleri, eşleri, kızları! Adamlarınızı eve götürün. Masum insanları öldürmek, evlerimizi yok etmek için yabancı bir ülkeye geldiler. " ifadelerini kullandı.

İŞGALİ DURDURUN, SEVDİKLERİNİZİ KURTARIN

Savaşın durdurulması için çağrıda bulunan Kuleba, "İktidarınız size yalan söylüyor. Ukrayna halkı onları çiçeklerle değil silahlarla karşılıyor. İktidarınızın işgalci savaşı durdurmasını isteyin, sevdiklerinizi kurtarın!" dedi.



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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bugün Putin ve hükümetine baskı uygulayarak savaşın durdurulmasına yardımcı olmak için Rus halkından ricada bulunmuştu.

Zelenski Rusya'daki savaş karşıtlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “İnsanlar bu savaşa karşı olduklarını dile getiriyor. Rusya'da birçok insanın Rus hükümetinin gaddarlığı karşısında şokta olduğunu biliyoruz, bu doğru tepki, bu tepkiye minnettarım. Size yalan söyleyenleri, bize yalan söyleyenleri, tüm dünyaya yalan söyleyenleri durdurun" ifadelerini kullandı.



Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından ülkedeki tepkiler giderek artıyor. Başta Moskova olmak üzere birçok kentte başlayan savaş karşıtı gösterilere Rus polisi müdahale ederek, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Bağımsız bir gözlemci grubu OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.