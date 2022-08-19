Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukraynalı atletin annesi Harkov saldırısında hayatını kaybetti! Yürek yakan detay...

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#Harkov
Ukraynalı atletin annesi Harkov saldırısında hayatını kaybetti Yürek yakan detay...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 18:03

Ukraynalı atlet Kateryna Tabashnyk'ın annesi Rusya'nın Harkov kentine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti. Acı haberi Almanya'da alan ünlü atletin, 2018'de Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası yarışmalarında kullandığı isim etiketi de enkazdan çıktı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş acı görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Rus ordusunun dün hedef aldığı Ukrayna'nın Harkov kentine çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

11 ÖLÜ, 40 YARALI

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus askerlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Korkunç saldırıda hayatını kaybedenler arasında Ukraynalı atlet Kateryna Tabashnyk'ın annesi de vardı.

Ukraynalı atletin annesi Harkov saldırısında hayatını kaybetti Yürek yakan detay...

Ukraynalı yüksek atlamacı Kateryna Tabashnyk

ACI HABERİ ATLETİZM ŞAMPİYONASI İÇİN GİTTİĞİ ALMANYA'DA ÖĞRENDİ

Haberin Devamı

Avrupa Atletizm Şampiyonası için bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde acı haberi alan Ukraynalı atlet bombalanan evlerinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ve 'Sizden nefret ediyorum' başlıklı bir yazı yayınladı.

Ukraynalı atletin annesi Harkov saldırısında hayatını kaybetti Yürek yakan detay...

Kateryna paylaştığı yazıda, 'Anneciğim seni çok seviyorum. Rus dünyası seni elimden aldı ve beni evimden, hayatımdan kopardı' ifadelerini kullandı.

YÜREK YAKAN DETAY

28 yaşındaki atletin paylaştığı enkaz fotoğraflarındaki küçük bir detay, hem genç kadının hem de takipçilerinin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Başarılı atletin 2018'de Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası yarışmalarında kullandığı isim etiketi de enkazdan çıktı. Genç kadın annesinin bunu bir zafer hatırası olarak sakladığını söyledi.

Ukraynalı atletin annesi Harkov saldırısında hayatını kaybetti Yürek yakan detay...

ZELENSKİ'DEN İNTİKAM YEMİNİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bina tamamen yıkıldı. Ölü ve yaralıların tam sayısını tespit ediyoruz. Sivillere yönelik hiçbir gerekçesi olmayan ve saldırganın güçsüzlüğünü gösteren aşağılık ve alaycı bir saldırı. Affetmeyeceğiz, intikam alacağız" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Faciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldıFaciadan son anda dönüldü: Uçağın iki pilotu birden uyuyakaldı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pop şarkıcısı ile samimi görüntüler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Harkov

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi