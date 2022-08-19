Ukraynalı atletin annesi Harkov saldırısında hayatını kaybetti! Yürek yakan detay...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş acı görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Rus ordusunun dün hedef aldığı Ukrayna'nın Harkov kentine çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

11 ÖLÜ, 40 YARALI

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus askerlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Korkunç saldırıda hayatını kaybedenler arasında Ukraynalı atlet Kateryna Tabashnyk'ın annesi de vardı.



Ukraynalı yüksek atlamacı Kateryna Tabashnyk

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Avrupa Atletizm Şampiyonası için bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde acı haberi alan Ukraynalı atlet bombalanan evlerinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ve 'Sizden nefret ediyorum' başlıklı bir yazı yayınladı.



Kateryna paylaştığı yazıdaifadelerini kullandı.

YÜREK YAKAN DETAY

28 yaşındaki atletin paylaştığı enkaz fotoğraflarındaki küçük bir detay, hem genç kadının hem de takipçilerinin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Başarılı atletin 2018'de Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası yarışmalarında kullandığı isim etiketi de enkazdan çıktı. Genç kadın annesinin bunu bir zafer hatırası olarak sakladığını söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bina tamamen yıkıldı. Ölü ve yaralıların tam sayısını tespit ediyoruz. Sivillere yönelik hiçbir gerekçesi olmayan ve saldırganın güçsüzlüğünü gösteren aşağılık ve alaycı bir saldırı. Affetmeyeceğiz, intikam alacağız" ifadelerini kullandı.