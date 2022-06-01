Ukraynalı askerlere 'umut ışığı' olan fotoğrafın arkasındaki hikaye ortaya çıktı!

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Rusya birliklerinin Mariupol kentinde binlerce sivil ve askerin sığındığı ve adeta direnişin bir sembolü haline gelen Azovstal çelik fabrikasını ele geçirmesine günler kala sosyal medyaya düşen bir fotoğraf hem Ukrayna halkı hem de içeride sıkışıp kalan Ukraynalı askerler için umut ışığı olmuştu.

İşte o fotoğraftaki askerin kimliği ve fotoğrafın arkasındaki yürek burkan hikaye günler sonra ortaya çıktı.



26 yaşındaki Dima Kozatsky'nin 'umudun simgesi' haline gelen o fotoğrafı/AP

ANNESİ KONUŞTU: "DUALARIMA VERİLEN BİR CEVAPTI"

50 yaşındaki Iryna Yurchenko, oğlunun Azovstal çelik fabrikasının parçalanmış çatısından gelen güneş ışığını selamladığı fotoğrafını gördüğünde içinde aylar sonra ilk kez umut tohumları yeşerdi.

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Dünyanın geneli için ikonik 'umut ışını' görüntüsü, Ukrayna direnişinin yorulmaz bir simgesiydi ama Anne Yurchenko bunu dualarına verilen bir cevap olarak yorumladı.

ANNENİN MESAJI HEPSİNE UMUT IŞIĞI OLDU

Fotoğrafın ortaya çıkmasından sadece bir kaç gün önce bir video kayda alıp oğluna gönderen anne hem kendi oğluna hem de içeride sıkışıp kalan diğer askerlere "Lütfen bekleyin, dün çok stresliydim ama bugün farklı hissediyorum. Tanrı sizi kurtaracak. Yakında kurtulacağınıza eminim. Hepinizi seviyorum, yakında görüşürüz" mesajını gönderdi.



Fabrika içindeki yaralı askerlerden biri

26 yaşındaki Dima Kozatsky, annesinin sözlerinden o kadar etkilenmişti ki, kendisi gibi büyük bir çaresizlik içinde olan arkadaşlarının moralini yükseltmek için bu mesajı arkadaşları ile paylaştı.

Bu videodan kısa bir süre sonra Kozatsky'nin meşhur karesi çekildi ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından tüm dünyada yankılandı.



Bir hafta sonra fabrika içindeki Ukraynalı askerler için güvenli geçiş pazarlıkları başladı.

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OĞLUMA KOLLARIMI SARMADAN MUCİZE TAMAMLANAMAZ

İngiliz Dailymail Gazetesi'ne konuşan anne oğlunun elindeki fotoğrafına sarılarak yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraf bir mucizeydi, benim için bir umut ışığıydı" dedi.

Ruslara teslim olmalarının ardından Ukraynalı askerlerin akıbetinin hala bilinmediğine dikkat çeken anne röportajında "Oğlum evde kollarımda olmadan bu mucize tamamlanmayacak" diyor ve askerlerin ülkelerine teslim edilmeleri için çağrıda bulunuyor.



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Oğlunun asker olma gibi bir düşüncesi olmadığını belirten anne Dima Kozatsky'nin küçüklüğünden beri botaniğe meraklı olduğunu, üniversite okuduğunu ancaksırasında yaşananların onu değiştirdiğini anlattı:

"Devrim sonrası oğlumun neşeli bir gençten olgun bir adama dönüşmesini izledim. Tüm yakarışlarımıza rağmen üniversiteyi bırakıp orduya katıldı, 2017 yılında Azak Taburu'na üye oldu"



ASKERLERİN AKIBETİ HALA BELİRSİZ

80 gün süren esaretleri sonrası silah bırakıp teslim olan Ukrayna askerleri Rus birlikleri tarafından Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildi.

Rusya, silah bırakan 2439 Ukrayna askerinin can güvenliğinin sağlanacağı ve yaralıların tedavi edileceği sözünü vermişti ancak Rusya Devlet Duması'ndaki tartışmalar askerlerin akıbetine ilişkin endişeleri artırdı.

Kiev Ukraynalı askerlerin Rus askerlerle takas edilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirtirken Devlet Duma'sındaki bazı milletvekilleri Ukraynalı askerlerin 'savaş suçlusu' muamelesi görmesi gerektiğini ve asla takas edilemeyeceğini savunuyor.



Fabrikanın içinden gelen fotoğraflarda Ukraynalı askerlerin çoğunun yaralı olduğu görüldü

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Interfax haber ajansı Ukraynalı askerlerin Donetsk bölgesinde yapılacak askeri bir mahkemede yargılanacağını duyururken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "savaş suçlusu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamıyor.

FABRİKA İÇİNDE 152 UKRAYNALI ASKERİN CESEDİ BULUNDU

Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada Mariupol'deki Azovstal fabrikasında Ukraynalı askerlerin teslim olmasının ardından tesise giren Rus birliklerinin sığınağa yerleştirilmiş bir aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cansız bedenine rastladığını duyurmuştu.