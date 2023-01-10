Dünyanın en şanslı askeri... Vücuduna el bombası saplandı! Doktorlar patlamadan çıkarmayı başardı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Tüm çabalara rağmen diplomasi seçeneğinin rafa kalktığı bölgede kan akmaya devam ederken ülkeden gelen bir haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine otudur.

Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bölgesinde patlamamış VOG el bombası tespit edildi.

Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi.

Sağlık personelinin patlama riskine karşı elektrokoagülasyon ameliyatını gerçekleştiremedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi.

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Askerin gövdesine, bir saldırı tüfeğinin namlu altına takılı bir el bombası fırlatıcısından ateşlenen bir VOG bombası saplanmıştı.

Bombanın silahtaki bir arıza sonucu meydana gelen tepme nedeniyle askerin vücuduna girdiği belirtiliyor.

Sosyal medyada viral olan görüntülere yorum yağdı. Pek çok kullanıcı adı açıklamayan asker için 'dünyanın en şanslı askeri' yorumunda bulundu.