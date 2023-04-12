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Ukraynalı askerin kafasının kesildiği iddialarına tepki: Rusya, kana susamışlığını bir kez daha dünyaya gösterdi

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#Ukrayna#Rusya#Asker
Ukraynalı askerin kafasının kesildiği iddialarına tepki: Rusya, kana susamışlığını bir kez daha dünyaya gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 20:06

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askerlerinin, Ukraynalı bir askerin kafasını kestiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntüye tepki göstererek, "Rusya, bunu yeni bir norm haline getirmeye çalışıyor" dedi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda korkunç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Rus askerlerinin, yakaladıkları bir Ukraynalı askerin kafasını kestiği anlara ait olduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntünün nerede kaydedildiği bilinmezken, Ukraynalı asker olduğu belirtilen kişinin diğer askere yalvardığı görüldü. Savaşın gündemini değiştiren görüntünün ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Rusya'nın videosu. Rusya'nın tam olarak yeni bir norm haline getirmeye çalıştığı bir video. Herkes, her lider buna tepki göstermeli. Unutturulmamalı. Hiçbir şeyi unutturmayacağız. Terörün yenilmesi şart" ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da görüntüye tepki göstererek, "Rusya, kana susamışlığını bir kez daha dünyaya gösterdi" dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntü korkunç olarak nitelendirilirken, Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna tarafından görüntüye sert tepki gösterilirken, Kremlin ise olaya temkinli yaklaşılması çağrısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüntünün doğru olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirterek, "Elbette bunlar korkunç görüntüler ve doğruluğunun sorgulanması gerekir. Daha sonra olayın sorgulanması için gerekçe olabilir. Eğer gerçekse, nerede ve kim tarafından gerçekleştirildiği sorgulanır. İçinde bulunduğumuz dünyada bu gibi çekimlerin gerçekliğinin incelenmesi gerekir" sözlerine yer verdi.

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#Ukrayna#Rusya#Asker

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