Ukrayna'dan yürek ısıtan kare! 80 yaşında çantasını kaptı geldi...

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Rusya'nın başlattığı saldırı sonrası Ukraynalıların başlattığı direniş Putin'in beklentisinin çok üstünde oldu. 7'den 70'e ordusuna destek vermek isteyen halk günler öncesinden silah eğitimleri almaya başlamıştı

Gözden Kaçmasın Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına geçti Haberi görüntüle

80 YAŞINDA ORDUYA KATILDI

Rus askeri konvoyunun önüne tek başına geçen Ukraynalı sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken bölgeden yürek ısıtan bir kare daha geldi. 80 yaşındaki Ukraynalı bir adam torunları için savaşmak istediğini söyleyerek orduya katılma kararı aldı.



Ülkeden gelen ölüm ve yıkımın yürek burkan görüntüleri arasında yaşlı adamın yaptığı hareket, Ukrayna'nın eski 'First Lady'si Kateryna Yuşçenko'yu kendine hayran bıraktı. Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yuşçenko ile evli olan Kateryna Yuşçenko, olay anın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.



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Orduya katılmak için yanına 2 tişört, bir çift ekstra pantolon, diş fırçası ve öğle yemeği için birkaç sandviç alan 80 yaşındaki adam torunları için savaşmak istediğini söyledi.

Fotoğrafın nerede çekildiği belli değil, ancak görüntü dünya çapında viral oldu. Ülkenin dört bir yanındaki siviller Putin'in askerlerine karşı silahlanıyor.