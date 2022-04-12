Ukrayna'dan yürek burkan kareler... Köyüne dönünce kocasının cansız bedeni ile karşılaştı

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Rusya’nın, 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırıları haftalardır devam ediyor.

Başkent Kiev ve çevresindeki şehir ve kasabalardan çekilen Rus birliklerinin ardından dünyayı yasa boğan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünde bulunan AFP muhabirinin çektiği kareler savaşın acı yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Rus askerleri tarafından öldürülen kocasının cansız bedeni ile karşılaşan kadının yere yığıldığı görüldü.

Kimliği belirlenemeyen kadının kocasının Rus askerleri tarafından öldürülen 40 kişi arasında yer aldığı açıklandı.

Acılı kadın çevredeki Ukrayna güvenlik güçleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı

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'ÇOCUK VE KADIN VAR' UYARISINA RAĞMEN BOMBALAMIŞLARDI

Andriivka halkı, evlerinin kapısına “çocuk ve kadınlar var” yazmasına rağmen Rus ordusunun saldırılarına maruz kalmıştı.

Rus güçlerinin birçok eve yerleştirdiği bombalar, mayın tuzakları ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köy neredeyse tamamen yıkılmış durumda.

Rus güçlerinin kasabadan ayrılmasının ardından köye giren Ukrayna güçlerinin bulunan mayın ve bombaları temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

Ekipler bomba ve mayın tespiti yaptıkları evlerin kapısına 'içeride mayın var' yazısı yazıyor.

Geçtiğimiz günlerde Newsweek'e konuşan Ukraynalı gazeteci ülkedeki son durumu anlatmıştı.

'Ruslar ellerini arkadan bağladıktan sonra sivilleri vuruyor' diyen Lapatina sözlerine şöyle devam etti;

'Kiev bölgesinin her yerinde, sokaklarda, arabalarda, insanların bahçelerinde cesetler var. Toplu mezarlar kimliği belirsiz cesetlerle dolu. Pek çok aile sevdiklerine ne olduğunu asla bilemeyecek.'

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Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, 'Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu' açıklamasını yaptı.

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

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