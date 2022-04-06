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Ukrayna'dan yürek burkan kare... Annesinin mezarının başından ayrılmadı!

#Ukrayna Savaşı#Kiev#Rusya
Ukraynadan yürek burkan kare... Annesinin mezarının başından ayrılmadı

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan Irpin şehrinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden siviller evlerinin bahçelerine gömüldü. Bölgeden gelen bir kare ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Rusya’nın, 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırıları 42 gündür sürüyor.

Başkent Kiev ve çevresindeki şehir ve kasabalardan çekilen Rus birliklerinin ardından dünyayı yasa bopan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Irpin, Buça ve Gostomel gibi kentlerde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, Kiev bölgesinde yer alan Irpin’de bazı vatandaşların yaşadıkları evlerin bahçelerine gömüldüğü tespit edildi.

Bölgedeki Associated Press foto muhabirinin çektiği görüntü ise savaşın acı yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

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6 YAŞINDA EN BÜYÜK ACIYI TATTI

Söz konusu karede bir çocuğun evlerinin bahçesine gömülen annesinin mezarı başında beklediği görülüyor.

başkent Kiev'de yayın yapan Kyiv Independent gazetesi muhabiri Anastasia Lapatina tarafından Twitter'da paylaşılan kare kısa sürede viral oldu.

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20 binin üzerinde kişi tarafından paylaşılan kareye Lapatina şu notu düştü;

'6 yaşında bir çocuk, Kiev'deki bahçelerine gömülen annesinin mezarının yanında duruyor.'

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran fotoğraftaki çocuğun kimliği ve akıbeti ise netlik kazanmış değil.

Ukraynadan yürek burkan kare... Annesinin mezarının başından ayrılmadı

UKRAYNALI ANNE PAYLAŞTI: ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKSINLAR DİYE...

Ukraynalı Sasha Makoyiv isimli annenin paylaşımı da ülkedeki insani krizin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Makoyiv, çocuğunun sırtına ismini ve iletişim bilgilerini yazdığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Ukraynalı anne bunu öldürülmesi veya çocuğu ile ayrı düşmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak attığını belirtti ve 'birileri çocuğuma sahip çıksın diye yazdım' dedi.

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'TOPLU MEZARLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ CESETLERLE DOLU'

Geçtiğimiz günlerde Newsweek'e konuşan Ukraynalı gazeteci ülkedeki son durumu anlatmıştı. 'Ruslar ellerini arkadan bağladıktan sonra sivilleri vuruyor' diyen Lapatina sözlerine şöyle devam etti;

'Kiev bölgesinin her yerinde, sokaklarda, arabalarda, insanların bahçelerinde cesetler var. Toplu mezarlar kimliği belirsiz cesetlerle dolu. Pek çok aile sevdiklerine ne olduğunu asla bilemeyecek.'

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Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesindeki şehirlerde toplam 410 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Rus tarafı ise görüntülerin fotomontaj olduğu iddiasını sürdürüyor.

Ukraynadan yürek burkan kare... Annesinin mezarının başından ayrılmadı

 

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