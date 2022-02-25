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Ukrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!

#Ukrayna#Dünya#Rusya
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı

Ukrayna'daki savaştan yürek burkan bir görüntü geldi. 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasaklayan Ukrayna'da bir babanın kızı ile vedalaştığı anlar viral oldu. İngiliz basını görüntülerdeki ailenin ülkeyi terk ettiğini, yasak nedeniyle babanın ülkede kaldığını yazdı.

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Rus ordusunun Putin'in emri ile Ukrayna topraklarına girmesi sonrası bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Dünya yıkım ve ölüme sahne olan Ukrayna'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumdayken sosyal medyada yer alan bu görüntü savaşın belki de en acı yüzünü gözler önüne serdi.

Odessa bölgesinde yaşayan bir babanın kızı ile vedalaştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Kısa sürede viral olan görüntülere yüzlerce yorum geldi. Söz konusu görüntü dünya basınında da haber oldu.

Ukrayna'nın 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladığına vurgu yapan Daily Mail, görüntüdeki babanın ülkeyi terk etmeye hazırlanan kızı ve eşini veda ettiği bilgisini paylaştı.

Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı

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Görüntülerde yer alan babanın gönüllü olarak orduya katıldığı iddia edildi ancak bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı.

Söz konusu yasak, Perşembe sabahı ilan edilen sıkıyönetim süresince yürürlükte kalacak.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya tarafından sivillerin hedef alınmadığına dair yapılan açıklamaların tamamen yalan olduğunu belirterek, 'Sivil yerleşim alanlarının hedef olmadığını söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Dün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil hedefler Rusya bombardımanı altında. Bu saldırıların amacı Ukrayna halkına baskı kurmaktır. Düşman hava kuvvetleri Kiev’in yerleşim yerlerinde geziyor. Bombardımanlar ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar 1941 yılını anımsatıyor' şeklinde konuştu.

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'BİZİ DUYDUNUZ'

Ulusa sesleniş konuşmasında Rus halkına da Rusça seslenen Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Sayın Rusya halkı biraz önce, bu gece kahramanlar şehri Kiev’de sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını söyledim. Bu olaylar 1941 yılını hatırlatıyor. Protestoya çıkanlara sesleniyorum. Biz sizi görüyoruz. Bu bizi duyduğunuz ve bize inandığınız anlamına gelir. Bizim için ve savaşa karşı mücadele edin. Yaşasın Ukrayna halkı, yaşasın ordu, yaşasın Ukrayna.'

 

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