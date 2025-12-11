Ukrayna'dan şok saldırı: Karadeniz'den sonra Hazar Denizi

Haberin Devamı

Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansı, Hazar Denizi'nde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol platformuna insansız deniz araçları kullanılarak saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

Saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlendiği belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Açık deniz platformuna yönelik en az dört isabetin kaydedildiği bildirildi. Saldırı nedeniyle (petrol platformunda) hizmet veren 20'den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretimi durduruldu."

UKRAYNA: RUS ORDUSU BU GECE 3 BALİSTİK FÜZESİ VE 151 İHA İLE SALDIRDI

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberin Devamı

Saldırıda 3 balistik füze ve 151 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince iki füze ve 83 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bir füze ve 68 İHA’nın ülke genelindeki 34 noktaya isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle Çernigiv bölgesinde bir kişinin yaralandığı bildirildi.