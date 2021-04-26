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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 26.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ukrayna’dan silah yardımı talebi Almanya’yı böldü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ukrayna’dan silah yardımı talebi Almanya’yı böldü

Kiev yönetiminin geçtiğimiz günlerde Rus tehdidi karşısında Almanya’dan hibe silah yardımı talep etmesi Almanya’yı ikiye böldü.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin ulaştığı bilgiye göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Kiev’e silah yardımına kesinlikle karşı çıkarken, Almanya Savunma Bakanlığı yardımın yapılabileceği görüşünü savunmuş.

DENİZ SINIRI GÜVENLİĞİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Parlamento Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise Kiev’in talebinin görüşülebileceğini ve pozitif yanıt verilebileceği görüşünü savunmuş. Sonuç olarak Almanya’daki Ukrayna Büyükelçisi Andrey Melnik’in, “Talebimizin reddedilmesini üzüntüyle karşıladık” demesi Alman Dışişleri Bakanı’nın üstün geldiğini kanıtlıyor” satırlarına yer verdi. Resmi olmayan kaynaklara göre Ukrayna, Almanya’dan denizden sınır güvenliğini sağlamak için ikinci el korvetler, gemisavar füze parçaları, hava savunma sistemleri ve mayın tarama araçları talep etmiş.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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