Ukrayna'dan sert açıklama! 400 bin gazi hazır, 3. dünya savaşına hazırlanıyoruz!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...#Boris Johnson
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşına hazırlanıyoruz 400 bin gazi hazırda bekliyor...Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz! 400 bin gazi hazırda bekliyor...#Ukrayna
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede#Ece Ronay
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna'dan sert açıklama! 400 bin gazi hazır, 3. dünya savaşına hazırlanıyoruz!

#Ukrayna#RUSYA #NATO
Ukraynadan sert açıklama 400 bin gazi hazır, 3. dünya savaşına hazırlanıyoruz

Ukrayna'nın Gazi İşleri Bakanı Yuliia Laputina ülkesinin Rusya'nın olası bir saldırısına hazır olduğunu belirterek, "400.000 gazimiz çağrılırsa savaşmaya istekli. Hazırlıklarımızı yaparken Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcını da hesaba katıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Rusya, Ukrayna sınırına 70.000 civarında asker sevk etti, bazı yetkililer bunun 100.000'e kadar çıktığını öne sürerken Moskova, Ukrayna'ya saldırma planları olduğunu reddediyor.

Olası savaşın diğer bir cephesi olan Ukrayna ise Batılı ülkeler ve NATO ile görüşmelerine devam ediyor. Rusya'dan peş peşe gelen sert açıklamalara rağmen daha ılımlı bir yol takip eden Ukrayna'dan bugün şaşırtan bir çıkış geldi.

Gözden Kaçmasın

AB ayağa kalktı 30 yılın en tehlikeli durumuAB ayağa kalktı! 30 yılın en tehlikeli durumuHaberi görüntüle

KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ

Ukrayna'nın Gazi İşleri Bakanı Yuliia Laputina Moskova'nın Ukrayna'ya yeni bir saldırı başlatması durumunda ülkesinin kendisini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukraynadan sert açıklama 400 bin gazi hazır, 3. dünya savaşına hazırlanıyoruz

Ukrayna'nın Gazi İşleri Bakanı Yuliia Laputina

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI HESABA KATARAK HAZIRLANIYORUZ

Ukraynalı Bakan Rusya'ya gözdağı veren konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı tam anlamıyla işgal etmesinin küresel çatışmayı yayacağı ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın tetikleyicisi olabileceği konusunda uyarırken, 'Hazırlıklarımızı yaparken Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcını da hesaba katıyoruz' dedi.

SAVAŞ UKRAYNA'DAN ÇOK DAHA GENİŞ OLACAK

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda savaşın Ukrayna'dan çok daha geniş olacağına dikkat çeken Laputina "Jeopolitik olarak, 3. Dünya Savaşı olası bir senaryo gibi görünüyor. Kıtanın güvenliği nedeniyle Ukrayna meselesine dikkat etmeliyiz” dedi.

400 BİN GAZİ SAVAŞ İÇİN HAZIRDA BEKLİYOR

Ukrayna güvenlik servisinde tümgeneral rütbesine yükselen Laputina, ülkenin 400.000 gazisinin çağrılırsa savaşmaya istekli olacağını söyledi.

Ukraynadan sert açıklama 400 bin gazi hazır, 3. dünya savaşına hazırlanıyoruz

ÇOK BÜYÜK BİR ULUSAL DİRENİŞE SAHİBİZ

Laputina, Ukrayna'nın Rusya tarafından yapılacak bir işgale direnip direnemeyeceğine inanıp inanmadığı konusunda gelen soruya 'Bir sonraki adımın başarılı olmayacağını biliyoruz çünkü çok büyük bir ulusal direniş deneyimine sahibiz' dedi.

Gözden Kaçmasın

ABDden bir geri adım daha Ukraynada büyük hayal kırıklığı...ABD'den bir geri adım daha! Ukrayna'da büyük hayal kırıklığı...Haberi görüntüle

AB YAPTIRIMLARDA ANLAŞTI

Öte yandan Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin son toplantısının ardından bir bildirge yayınladı ve Rusya net bir dille uyarıldı. AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacakları konusunda anlaşmaya vardı.

RUSYA: HER AN MÜZAKERECİ GÖNDEREBİLİRİZ

Haberin Devamı

Rusya Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizini yatıştırmak için aradığı güvenlik garantileri konusunda ABD ile müzakerelere başlamak için "her an" bir hükümet müzakerecisi göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Hükümet duyurdu: 11 gün boyunca gülmek, içki içmek ve alışveriş yapmak yasaklandıHükümet duyurdu: 11 gün boyunca gülmek, içki içmek ve alışveriş yapmak yasaklandı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#RUSYA #NATO

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge