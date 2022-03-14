Ukrayna’dan ‘Savaşın bitmesine yakınız’ mesajı

Haberin Devamı

İKİLİ müzakerelerde Ukrayna’yı temsil eden heyetin başkanı Mihail Podolyak, Rusya’nın iki günden bu yana ültimatom dilini bırakarak gerçek barış müzakereleri yürütmeye başladığını açıkladı. Rus Kommersant gazetesine verdiği demeçte Ukrayna ile Rus heyetleri arasında müzakerelerin yüz yüze görüşme yerine üç günden bu yana internet üzerinden video konferans şeklinde yürütüldüğünü söyleyen Podolyak, “Onlarla (Ruslarla) son günlerde sürekli temas halindeyiz. Yüz yüze yapılan ilk üç görüşmede Rus tarafı Sovyet tarzı basit kurnazlıklar biçiminde kurgulanmış korkutma ve ültimatomlara dayalı üslup kullanıyordu. Şimdi tavırlarında umut veren önemli değişim var. Bize görüşlerini diretmek yerine barış getirecek somut çözümler ele alınmaya başlandı. Bizim Rus tarafıyla bir barış anlaşması yapmak için vazgeçemeyeceğimiz tek şartımız var. Aramızda anlaşma imzalandığı an Rusya tüm askeri birliklerini Ukrayna topraklarından çekmesi lazım. Şehir, kasaba ve köylerimizi terk etmeli” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yapıcı müzakere süreci tamamlandığında Rusya ve Ukrayna liderleri Vladimir Putin ile Volodimir Zelenski’nin bir araya gelecekleri imasında da bulunan Podolyak, “Şu anda geldiğimiz nokta iki ülke Dışişleri Bakanlıkları müzakere masasında kararlaştırılan maddelere yasal çerçeve hazırlıyor. Rus tarafı bir süre daha oyalama taktiği seçebilir. Ancak eninde sonunda bu savaşta Rusya’nın Ukrayna’dan çok kaybeden taraf olacağını idrak edeceklerine eminiz. Hazırlanmakta olan çerçeve anlaşmasında hem Rusya, hem Ukrayna’nın aradığı güvenlik garantileri talepleri de karşılanıyor. Ayrıca Rusya’nın saldırısı sonucu ülkemizdeki yıkımların telafisi maddeleri de bulunuyor.

TÜRKİYE VE İSRAİL

Süreç tamamlandığında iki ülke lideri Zelenski ve Putin üçüncü bir ülke topraklarında -bu İsrail veya Türkiye olabilir- masaya oturduklarında ortaya çıkacak” dedi. Podolyak, Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler neticesinde anlaşmaya varılırsa bunun sadece ateşkes değil, iki ülke arasında barış anlaşması olacağını da sözlerine ekledi. İki ülke heyetleri arasında yüz yüze bir sonraki toplantının pazartesi veya salı günü yapılması planlanıyor. Taraflar arasında ilk üç müzakere görüşmesi Belarus topraklarında 28 Şubat, 3 ve 7 Mart tarihlerinde yapılmıştı.

Haberin Devamı

RUS HEYETİNDEN DE OLUMLU SİNYAL GELDİ

RUS devlet televizyonu RT’ye konuşan Rusya müzakere heyetinden Leonid Slutski, “görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlandığını” belirtti. “Heyetlerin müzakerelerin başlangıcındaki pozisyonları ile şimdikileri karşılaştırdığımızda açık bir ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz” şeklinde konuşan Slutski, “birkaç gün içinde her iki delegasyonun da belge imzalayacak konuma gelmesini beklediğini” söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin dördüncü yüz yüze görüşmesinin bugün yapılacağını da belirtti.