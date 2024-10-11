Ukrayna'dan savaş hamlesi: Tarihi karar onaylandı... ‘Şimdi daha fazlasını kaybedeceğiz’

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Ukrayna Parlamentosu, Rusya’nın savaş başlattığı 24 Şubat’tan bu yana en büyük vergi artışını onayladı. Vergi artışının, savaştaki ordunun desteklenmesi için onaylandığı açıklandı.

Vergi artışı yasasının, askeri harcamalar için para toplayan kişisel gelir vergisini arttırarak oranı yüzde 1,5'ten yüzde 5'e yükseltileceği bildirildi. Ayrıca yasanın, geriye dönük olarak banka kârları üzerindeki vergileri yüzde 50 yükselterek iki katına çıkaracağı ve diğer mali kurumların kârları üzerindeki vergileri de yüzde 18'den yüzde 25'e yükselteceği belirtildi.

New York Times’ta yer alan habere göre, yasa ile bu yıl için toplamda 12 milyar dolarlık askeri harcama artışının finanse edilmesine yardımcı olması planlandığı ifade edildi.

Maliye, vergi ve gümrük politikası komitesi başkan yardımcısı Yaroslav Zhelezniak, yasayı “tarihi bir vergi artışı” olarak nitelendirdi.

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Ukrayna hükümeti Rusya’ya karşı mücadeleyi sürdürebilmek için başka seçenekleri olmadığını savunurken savaş nedeniyle ekonomik anlamda kötü günler geçiren Ukrayna halkına sert bir darbe vuracağı değerlendirmesi yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin önümüzdeki günlerde tasarıyı onaylanması beklenirken ekonomik kalkınma komitesinin başkan yardımcısı olan Oleksiy Movchan, yasayı “Nefret edileceğiz ama başka bir seçeneğimiz yok” dedi. “Bu savaşta hayatta kalmamızla ilgili.” sözleriyle savundu.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ



Avrupa’daki mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirmek için İtalya’nın başkenti Roma’ya giden Zelenski, ülkesine döndüğünde, vergi artışı nedeniyle halkının gazabına uğrayabilir.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan çok sayıda kişi bu tedbire şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Ukrayna’daki bir ayakkabı mağazasında çalışan 47 yaşındaki Lola Kuzmina, “Hepimiz uzun süredir mali açıdan zor durumdayız ve şimdi maaşlarımızdan ve gelirlerimizden daha da fazlasını kaybedeceğiz. İşimde bile fiyatların nasıl yükseldiğini görüyorum ve insanlar ayakkabılarımızı almaya gücü yetmiyor. İnsanlar artık çok daha az satın alıyor.”” dedi.

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Ancak 44 yaşındaki muhasebeci Anna Paskal, vergi artışını savunarak orduya yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Yasanın hem karşıtları hem de destekçileri, yeni elde edilen gelirlerin yolsuzluk kurbanı olmasından korktuklarını dile getirdi. Bu korkular, son zamanlarda milyonlarca dolar nakit parayı zimmete geçirmeleriyle suçlanan Ukraynalı yetkililerin tutuklanmasının ardından daha da arttı.

46 yaşındaki Olha Poliakova, “Bu paranın gitmesi gereken yere gitmeyeceğine inanıyorum” ifadesinde bulundu. Yasaya karşı oy kullanan muhalefet milletvekili ve istihbarat komitesi üyesi Solomiya Bobrovska, “Devletin parayı düzgün bir şekilde kullanacağına dair güven yok” dedi.

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“İki yıldan fazla bir süredir savaşıyoruz” diyen Bobrovska, “Eğer devlet fonları düzgün kullansaydı, ordumuz için para toplamak üzere gönüllülere ihtiyacımız olmazdı” ifadelerini kullandı.