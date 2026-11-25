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ABD merkezli New York Times’ın haberine göre Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Rus radyo istasyonlarını taklit eden yayınlar aracılığıyla Rusça müzikler eşliğinde teslim olma çağrıları yayımlıyor. 2024 yılında başlatılan psikolojik harekât kapsamında ilk dönemlerde yapay zekâ kullanılarak Sovyet dönemine duyulan özlemi canlandıracak şarkılar hazırlanırken, zamanla Rus müziğinin savaş karşıtı klasiklerine ağırlık verildi.

Rus müzik gruplarının şarkılarının çalındığı yayınlarda, cephedeki gelişmelere ve esirlere ilişkin haberlere de yer veriliyor. Harkiv bölgesindeki “Radyo Piyade” adlı istasyonun yayınlarını hazırlayan “Hümanist” kod adlı Ukraynalı asker, Rus askerlerinde memleket özlemi uyandırmayı ve savaşın anlamsız olduğu düşüncesini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.Yayınların Rus askerleri üzerinde ne ölçüde etkili olduğu ise belirsizliğini koruyor.