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Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme: Tüm gemiler askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilecek

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#Ukrayna#Rusya#Tahıl Anlaşması
Ukraynadan Rusyaya misilleme: Tüm gemiler askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:55

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karadeniz Havzası'nda Rusya limanlarına ve Rusya'nın geçici işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyreden tüm gemiler askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilecek.” denildi.

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Rusya Savunma Bakanlığının dün gece yarısından itibaren Karadeniz'de Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcıları olarak kabul edileceğini açıklamasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığından misilleme geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın bir kez daha tüm dünyanın evrensel serbest dolaşım hakkını vahşice ihlal ettiği ve gıda güvenliğini kasıtlı olarak baltaladığı belirtilerek, milyonlarca insanı açlığa mahkum ettiği vurgulandı.

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'TÜM GEMİLER ASKERİ KARGO TAŞIYICILARI OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK'

Rusya’nın, Karadeniz'i her şeyden önce Rus gemileri ve Rusya'nın geçici olarak işgal ettiği Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına giden gemiler için bir tehlike bölgesi haline getirdiğine dikkat çekilerek, “Tüm risklerin sorumluluğu tamamen Rus liderliğine aittir” denildi. Açıklamada, “Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00:00'dan itibaren, Rusya Federasyonu limanlarına ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru Karadeniz sularında seyreden tüm gemilerin, Ukrayna tarafından ilgili tüm risklerle birlikte askeri kargo taşıyıcıları olarak kabul edilebileceği konusunda uyarıyor.” ifadeleri kullanıldı.

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RUSYA, DÜN UKRAYNA LİMANLARINA SEYREDEN GEMİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00:00'dan (TSİ) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek.” denilmişti.

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#Ukrayna#Rusya#Tahıl Anlaşması