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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Ukrayna'dan Rusya'ya karşı 'SWIFT' çağrısı

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Ukrayna'dan Rusya'ya karşı 'SWIFT' çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın krizi tırmandırması halinde SWIFT ödeme sisteminden çıkartılmasını önerdiğini açıkladı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya olası bir askeri operasyonuna ilişkin yeni bir bilgi olmadığını belirten Kuleba, "İki yöne de gidebilir. Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu kararı almasını engellemek için Batı'nın reaksiyonu çok önemli." ifadesini kullandı.

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Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya'nın gerilimi tırmandırması halinde SWIFT sisteminden çıkartılmasını önerdiğini belirtti.

Batı'nın Rusya'yı engelleme konusunda yardımı olduğuna dikkati çeken Kuleba, "Her şey icraatların sözleri izleyip izlemeyeceğine bağlı." dedi.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbas'ta görüşme teklifine karşılık Kremlin'den henüz yanıt gelmediğini kaydetti.

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Bakan Kuleba, Putin'in dünkü konuşmasında Batı'yı kırmızı çizgilerini geçmeme konusunda uyardığını hatırlatarak, "Putin'in mesajını şu şekilde anlıyorum. Biz sizin kırmızı çizgilerinizi geçeceğiz ancak siz bizimkini geçemezsiniz ve çizgilerimizin nerede başladığını biz belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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