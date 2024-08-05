Ukrayna’dan Rusya’ya Karadeniz’de darbe: ‘Kırım’da denizaltı batırdık’

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Son dönemde karşılıklı füze saldırılarının yoğunlaştığı Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna Genelkurmayı, Kırım’ın Sivastopol limanında Rusya’nın Karadeniz donanmasına bağlı bir denizaltı batırdığını duyurdu. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, “İşgalci Rusya’ya ait, Kalibar füzeleri taşıma özelliğine sahip Kilo-II tipi dizel denizaltısı Kırım’ın Sivastopol limanında bağlı bulunduğu rıhtımda isabet alarak batırılmıştır. Uydu görüntüleri rıhtımdaki yerinin boş olduğunu ve etrafında yanık izleri bulunduğunu gösteriyor. Böylece bu denizaltı bundan böyle Ukrayna topraklarına füze atamayacak” ifadeleri kullanıldı. Ukrayna ordusunun hava ve deniz dronları ile füzelerden oluşan karma bir saldırı düzenlendiği kaydedildi.

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Kalibar seyir füzeleri ateşleyebilen Kilo-II tipi Rostov na-Don denizaltısı 2014 yılında suya indirilmişti.

RUSYA’DAN TEPKİ YOK

Ukrayna’nın açıklamasına Rus tarafı tepkisiz kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmazken, Sivastopol valisi Mihail Razvojeyev, “Sivastopol deniz üssüne yönelik düzenlenen Ukrayna saldırısı bertaraf edildi. Şehirde telaşlanacak bir durum yok” demekle yetindi. Rusya’nın 2014 yılında suya indirdiği Rostov na-don isimli denizaltı, geçen yıl eylül ayında da tersanede bakımdayken Ukrayna tarafından hedef alınmış ve ağır hasar görmüştü. Rusya Kalibar seyir füzelerini Ukrayna’nın kritik enerji altyapısına saldırmakta kullandığı için denizaltının battığının doğrulanması halinde Kiev adına stratejik bir kazanım olacağı değerlendiriliyor. Ukrayna’nın şu ana kadar gerçekleştirdiği saldırılarla, Rusya’nın Karadeniz donanmasındaki gemilerin üçte birini kullanılamaz hale getirdiği tahmin ediliyor.

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Marozovsk askeri havalimanındaki patlamaya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

ASKERİ HAVALİMANI VURULDU

-Kırım’a yönelik saldırının yanı sıra Rusya’nın güney bölgelerinde yer alan ve devam eden savaşta stratejik konuma sahip “Marozovsk” askeri havalimanı da aynı gün vuruldu. Dron sürüsüyle gerçekleşen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar gerçekleşti. Bağımsız gözlemcilere göre saldırı sonrası gökyüzüne yükselen alevler burada çok sayıda ağır uçak bombasının infilak ettiğinin kanıtı olarak gösterildi. Rusya’ya ait kaç savaş uçağının zarar gördüğü netlik kazanmadı.