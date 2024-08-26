Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı... Rusya'da Ukrayna altyapsını hedef aldı

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Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda yaralananlar olduğunu aktaran Busargin, "İHA saldırısı sonucu Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kentin diğer yerlerinde de bazı evlerin hasar gördüğünü belirten Busargin, vurulan binalardan sivillerin tahliye edildiğini ifade etti.

Busargin, bölge yetkilileriyle yaptığı toplantıda, saldırıdan etkilenen siviller için yardım merkezleri kurulması, vurulan binaların en kısa sürede onarılması talimatını verdi.

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İHA'lardan birinin Saratov şehrindeki çok katlı binaya çarpma anına dair görüntüler sosyal medyada yer aldı.

20 İHA İLE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün gece Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 20 insansız hava aracının yok edildiği kaydedildi.

Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, "Saratov bölgesinde 9, Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 2, Tula bölgesinde 2, Orlov bölgesinde 1 ve Ryazan bölgesinde 1 İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadelerine yer verildi.

RUSYA UKRAYNA'YI HEDEF ALDI

Rusya'nın düzenlediği son dönemin en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı, ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatma tehdidine karşı ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.

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Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çekilerek, ülke genelindeki enerji çalışanlarının sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Kliçko ayrıca kentin bir kısmında su kesintilerin de yaşandığını duyurdu.

SALDIRILARDA EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Zaporijya Bölgesi Askeri idare Başkanı İvan Fedorov, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lisak ise bölgeye düzenlenen saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Volın bölgesine bağlı Lutsk şehri Belediye Başkanı İgor Polişçuk ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Rus saldırı sonucu şehirde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kiev'de sabah erken saatlerinden itibaren çalan sirenlerle birlikte insanların metro istasyonlarında bekledikleri görüldü.