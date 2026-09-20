Ukrayna'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun saldırı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri hava saldırıları hakkında bilgi verdi. Zelenski, füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Moskova bölgesinde petrol tesisinin, Voronej bölgesinde ise bir işletmeye ait tesisin hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın petrol endüstrisindeki kilit işletmelerinden biri ve saldırganın bir lojistik tesisi vuruldu. Bunlar, savaş makinesini destekleyen milyarlarca dolardır." açıklamasını yaptı.

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UKRAYNA FLAMİNGO FÜZELERİNİ KULLANDI

Zelenski, bu saldırılarda "Flamingo" seyir füzesi, "Pelikan" balistik füzesi ve farklı tipte İHA'ların kullanıldığını ifade etti.

Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenski, "Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir." dedi.

Zelenski ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaşımında yer verdi.

Ukrayna medyası, ülkenin geliştirdiği Pelikan (FP-7) kısa menzilli balistik füzesinin ilk kez Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıda kullanıldığını iddia etti.

MOSKOVA PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova’ya uçan Ukrayna İHA’larını imha ettiğini duyurmuştu.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıklamıştı.