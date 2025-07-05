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Ukrayna'dan Rusya'da askeri havaalanına saldırı

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#Ukrayna-Rusya Savaşı#Askeri Havaalanı Saldırısı#Voronej Bölgesi
Ukraynadan Rusyada askeri havaalanına saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 14:37

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın Voronej bölgesindeki askeri havaalanına gerçekleştirilen saldırıda bomba deposu ile bir eğitim uçağının vurulduğunu duyurdu.

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Ukrayna-Rusya Savaşı, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesinin ardından yeniden şiddetini artırdı.

Ukrayna Özel Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk askeri havaalanının bildirildi. Saldırıda bomba deposunun ve bir eğitim uçağının vurulduğu aktarıldı.

Diğer uçakların da vurulmuş olabileceği belirtilen açıklamada, "Bu havaalanı düşman Su-34, Su-35S ve Su-30SM uçaklarının ana üssüdür" ifadeleri kullanıldı.

Voronej Valisi Alexander Gusev ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gece boyunca bölge üzerinde 25'ten fazla insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini aktardı.

Bir elektrik hattının geçici olarak hasar gördüğünü belirten Vali Gusev, askeri havaalanına dair bilgi paylaşmadı.

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#Ukrayna-Rusya Savaşı#Askeri Havaalanı Saldırısı#Voronej Bölgesi

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