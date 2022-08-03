Ukrayna'dan Rus üssüne saldırı... Görüntüler ortaya çıktı

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Ukrayna savaşı can almaya devam ediyor.

Ana hedefini Ukrayna'nın doğusu olarak belirleyen Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Bu gelişmenin ardından savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Rus ordusunun inisiyatifi kaybetmeye başladığı sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Karşı saldırı kararı alan Ukrayna Herson bölgesinde onlarca bölgeyi kurtardığını açıklarken gündeme bomba gibi düşen görüntüler geldi.

Newsweek'te yer alan habere göre, 2 Ağustos'u 3 Ağustos'a bağlayan gece Ukrayna birlikleri bir dizi Rus hedefini hedef aldı.

Haberin Devamı

'UKRAYNA'YI KURTARACAK SİLAH' İLE VURDULAR

Zelenski'nin 'Ukrayna'yı kurtaracak silah' olarak tanımladığı HIMARS'ların kullanıldığı saldırıda birkaç Rus üssü ve silah deposu vuruldu.

Ukraynalı haber sitesi Obozrevatel, işgal altındaki Herson'un eteklerinde bulunan Çornobaivka'da bir Rus üssünün vurulduğunu bildirdi.

Bu haber Ukrayna ordusunun resmi Güney Operasyon Komutanlığı Facebook sayfasından yapılan açıklama ile doğrulandı. Söz konusu saldırıya ait görüntüler ise sosyal medyada yer aldı.

Gözden Kaçmasın Zelenski çağrı yapmıştı... Rus askerlerinin akıbeti belli oldu Haberi görüntüle

Telegram üzerinden yayınlanan ve kısa sürede vira oaln görüntülerde füze saldırıları sonrası bir dizi patlamanın yaşandığı görüldü.

Obozrevatel'in haberine göre hedef başarıyla imha edildi ve depolanan mühimmatların patlaması sonucu tesisteki yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

Donbas, şu anda tamamen Rusya tarafından kontrol edilen iki ordu Donetsk için kanlı bir mücadele veriyor.

ABD silahları ile gücünü artıran Ukrayna güçleri Herson'da bir dizi karşı saldırıya imza atıyor.

LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.