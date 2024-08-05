Ukrayna'dan Rus askeri üssüne saldırı: Su-34 uçağı imha edildi

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta Rusya'nın "Morozovsk" askeri hava üssüne düzenledikleri saldırının detaylarına yer verildi.

Uydu görüntülerine göre hava üssüne saldırıda bir Su-34 savaş uçağının imha edildiği öne sürülen açıklamada, "Aynı tip iki Rus uçağı da muhtemelen hasar gördü, uçakların yan kısımlarında patlamalardan kaynaklanan çukurlar kaydedildi. Düşmanın havacılık silah deposu tamamen imha edildi. Patlama nedeniyle hava üssünde ve çevresinde geniş alanın yandığı görüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, cephe hattından 265 kilometre uzaklıkta bulunan "Morozovsk" askeri hava üssündeki 4 teknik bina ve 2 hangarın da saldırıda hasar gördüğü, bu hasarların da uydu görüntülerinde net şekilde görüldüğü kaydedildi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ağustos'ta, Rusya'nın "Morozovsk" askeri hava üssüne ve diğer askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.