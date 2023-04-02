Ukrayna'dan peş peşe flaş açıklamalar: En kötü 1 Nisan şakası

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığı, Rusya’ya gerçemesinin yankıları sürüyor.

Başkanlığın Nisan ayından Moskova'ya geçmesine tepki gösteren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığı süresince teyakkuzda olacaklarını belirtti.

Söz konusu gelişmeye Ukrayna cephesinden de peş peşe tepkiler geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın Rusya’ya geçmesini sert bir dille eleştirdi.

Zelenski, 'Terörist devlet BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etmeye başladı. Dün Rus ordusu bir Ukraynalı çocuğu daha öldürdü. Danylo adında beş aylık bir erkek çocuğu. Terörist devletin her gün düzenlediği yüzlerce topçu saldırısından biri. Bu sırada Rusya BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık ediyor' dedi.

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YERMAK: ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNE BİR DARBE

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sadece bir utanç değil. Kurallara dayalı uluslararası ilişkiler sistemine bir başka sembolik darbedir” ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise söz konusu durumu, “Tarihin en kötü 1 Nisan şakası” ifadeleriyle değerlendirmişti.

'EN KÖTÜ 1 NİSAN ŞAKASI'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın başkanlığını 'En kötü 1 Nisan şakası' olarak niteledi.

Rusya'nın son BMGK başkanlığı, 2022 yılının Şubat ayında, Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının başladığı döneme denk gelmişti.

Kuleba, 'Bu durum, uluslararası güvenlik yapısının işleyişinde bir şeylerin yanlış gittiğinin en net göstergesi' ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklamasında Kuleba, Rusya'nın BMGK başkanlığını 'Uluslararası toplumun yüzüne atılmış bir tokat' olarak niteledi.

Zelenski geçtiğimiz yıl, BMGK'nın reforme edilmesini ya da tamamen lağvedilmesini istemişti.

Ukrayna lideri konseyin Rusya işgaline karşı yeterli adım atamadığı eleştirisinde bulunmuştu.

BMGK başkanlığının Rusya tarafından devralınması, ilk kez devlet başkanı hakkında uluslararası bir mahkeme tarafından 'tutuklama emri' çıkarılan bir ülkenin BMGK başkanı olması anlamına geliyor.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart'ta tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) birinin liderine yönelik tutuklama emri çıkardı.