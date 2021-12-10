Ukrayna'dan NATO açıklaması!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
568den 2 bin 415e yükseldi... Satışlarda dikkat çeken oran Yüzde 325 arttı568'den 2 bin 415'e yükseldi... Satışlarda dikkat çeken oran! Yüzde 325 arttı#Otomobil Satışları
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
İslam İşbirliği Teşkilatı buluşması... Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç akınını karşılayamazİslam İşbirliği Teşkilatı buluşması... Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç akınını karşılayamaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Katliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke ettiKatliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke etti#Meksika
Geri adım yok Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...Geri adım yok! Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...#Rusya
Uzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylarUzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylar#Cinayet
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Beyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu Hastanede skandal: Harekete geçildiBeyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu! Hastanede skandal: Harekete geçildi#Beyin Ameliyatı
Boğaz Köprüsünde romantik teklifBoğaz Köprüsü'nde romantik teklif#Ünlülerin Evlenme Teklifleri
Geri sayım başladı Gişelere akın ediyorlarGeri sayım başladı! Gişelere akın ediyorlar#Milli Piyango
65 milyon kişiyi şaşırtan tweet Elon Musk her şeyi bırakıyor mu65 milyon kişiyi şaşırtan tweet! Elon Musk her şeyi bırakıyor mu?#Elon Musk
Bitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahminiBitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahmini#Bitcoin
Grup liderliği gelince işler değişti İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri...Grup liderliği gelince işler değişti! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna'dan NATO açıklaması!

#Ukrayna#NATO#RUSYA
Ukraynadan NATO açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı, "Ukrayna'nın NATO üyeliği, sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karardır" dedi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın görüşmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusundaki kararın sadece Ukrayna halkının kararı olduğunu, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair yerel medyaya açıklamalarda bulundu. Yermak, "Başkan Biden, Ukrayna'yı ilgilendiren herhangi bir müzakerenin, herhangi bir kararın Ukrayna olmadan alınamayacağını çok net bir şekilde söyledi" dedi. Görüşmede Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ele alındığını da aktaran Yermak, "Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusundaki kararın sadece Ukrayna halkının kararı olduğunu, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar" şeklinde konuştu.

ABD-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 1 buçuk saat süren görüşmede Biden'a Ukrayna'nın doğusundaki duruma yönelik barış sürecinin önündeki engeli kaldırmak için "net önerileri" olduğunu ve bunları çeşitli formatlarda tartışmaya hazır olduğunu söylemişti. Biden ise görüşmede Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusunda barışı sağlamaya çalışırken Biden'ın bu konudaki "kişisel rolünü" memnuniyetle karşıladığını kaydetmişti.

Haberin Devamı

UKRAYNA-RUSYA İLİŞKİLERİ

Ukrayna-Rusya ilişkileri, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmesi ve Rusya destekli ayrılıkçı milislerin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin bir kısmında kontrolü ele geçirmesinden bu yana gergin. Kiev yönetimine göre 7 yıldır devam eden çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğu sınırında 90 binden fazla Rus askerin konuşlandırılması nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı düşünülüyor. Salı günü konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Biden, Rusya'nın işgali karşısında güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada da, "Rusya eğer gerçekten Ukrayna'yı işgal ederse, bunun ciddi sonuçları olacak" demişti.

Beyaz Saray ise Rusya'ya yönelik tehditlerin ekonomik yaptırımları ve Ukrayna'ya daha fazla maddi ve savunma desteği sağlamayı içerdiğini vurgulamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#NATO#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri
Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı

Herkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı?

#Altın
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs