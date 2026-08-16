Ukrayna'dan Moskova'ya yüzlerce İHA ile saldırı: Rusya, Kiev'e misilleme yaptı

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Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin gece en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarından birine maruz kaldığını belirtti.

Ukrayna saldırılarına misilleme yapan Rus ordusunun sabah saatlerinde kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna’daki bazı hedeflere grup saldırısı düzenlediği ifade edildi.

MOSKOVA'YA 600 İHA İLE SALDIRI

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana Moskova bölgesine doğru 600 İHA’nın gönderildiğini belirterek, "Bunlardan 201’i bölge üzerinde yok edildi." dedi.

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Saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını bildiren Sobyanin, olay yerinde çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Moskova'ya yönelik saldırıda yaralı ve can kayıplarının olduğu bilgisini paylaşan Vorobyov, "Ramenskoye şehrinde 1 kişi yaşamını yitirdi. Podolsk şehrinde ise 3 kişi yaralandı." diye konuştu.

Vorobyov, saldırı sonucu bölgedeki Domodedovo kentinde ilaç deposu ile birkaç evin hasar gördüğünü, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

ROSTOV VE BELGOROD VURULDU

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından, bölgeye düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye uçak, İHA ve topçularla saldırı düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda 7 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Şuvayev ayrıca, Ukrayna ordusunun bölgedeki bir işletme çalışanlarını taşıyan otobüse de saldırı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını vurguladı.

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RUSYA 822 İHA DÜŞÜRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 822 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgelerde düşürüldüğü ifade edildi.

KİEV'İN 'FLAMİNGOLARINA' MİSİLLEME

Kiev’de, "Flamingo" seyir füzeleri için parça, harp başlığı ve katı yakıtlı hızlandırıcı üreten “Fire Point” şirketine ait tesisin vurulduğu kaydedilen Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, şehirde ayrıca taarruz İHA’ları, “Hruş” tipi önleme İHA’ları ve “Garpiya” adlı hava savunma dronları için parça üreten “Kiev-111” sanayi tesisinin hedef alındığı kaydedildi.

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Poltava bölgesinin Kremençuk şehrinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için akaryakıt ve madeni yağ üreten Kremençuk Petrol Rafinerisi’nin vurulduğu ifade edilen açıklamadı, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehrinde silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan haddelenmiş çelik imal eden metalürji fabrikasının bazı atölyelerinin de hedef alındığı duyuruldu.

Ayrıca Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin İHA’larla vurulduğu kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını ifade etti.

DONETSK VE HARKİV'DE İKİ YERLEŞİM BİRİMİ EL DEĞİŞTİRDİ

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Rus ordusunun Ukrayna’da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirten Bakanlık, "Kuzey ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesinde Kudiyevka ile Donetsk Halk Cumhuriyetinin Perşomaryevka yerleşim yerlerini kurtardı." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, dün Zaporijya bölgesindeki Rıbalskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.