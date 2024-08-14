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Ukrayna'dan Kursk açıklaması: 'İnsani yardım koridorları açılacak'

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#UKRAYNA#RUSYA#Kursk
Ukraynadan Kursk açıklaması: İnsani yardım koridorları açılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:31

Ukraynalı bakan, Ukrayna'nın, Kursk bölgesindeki sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları açılacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk bölgesinde farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini ve 100'den fazla Rus askerini esir aldıklarını açıklamıştı.

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Rusya'nın, Kursk bölgesindeki sivillerin Rusya ve Ukrayna'ya tahliye edilebilmeleri için izin vereceğini açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre, Vereşçuk, Rusya'nın ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşlarını bölgeye kabul edeceğini belirtti.

Vereşçuk, "Askeri güçlerimiz, sivillerin tahliyesi için hem Rusya hem de Ukrayna yönünde insani koridorlar açmayı planlıyor" ifadesinde bulundu.

ZELENKSİ: 100'DEN FAZLA RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini bildirmişti.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Zelenski, "Günün başından beri farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı süre zarfında 100'den fazla Rus askeri esir alındı" ifadesini kullanmıştı.

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#UKRAYNA#RUSYA#Kursk

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