Ukrayna'dan Kursk açıklaması: 'İnsani yardım koridorları açılacak'

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Rusya'nın, Kursk bölgesindeki sivillerin Rusya ve Ukrayna'ya tahliye edilebilmeleri için izin vereceğini açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre, Vereşçuk, Rusya'nın ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşlarını bölgeye kabul edeceğini belirtti.

Vereşçuk, "Askeri güçlerimiz, sivillerin tahliyesi için hem Rusya hem de Ukrayna yönünde insani koridorlar açmayı planlıyor" ifadesinde bulundu.

ZELENKSİ: 100'DEN FAZLA RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini bildirmişti.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Zelenski, "Günün başından beri farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı süre zarfında 100'den fazla Rus askeri esir alındı" ifadesini kullanmıştı.