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Ukrayna'dan korkunç iddia... İşte Rus askerlerinin eve dönmek için başvurduğu yöntem

#Ukrayna#Rusya#Ukrayna Savaşı
Ukraynadan korkunç iddia... İşte Rus askerlerinin eve dönmek için başvurduğu yöntem

Ukrayna Güvenlik Servisi tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Bir Rus askerinin annesi ile yaptığı telefon görüşmesini ele geçirdiğini belirten servis, Rus askerlerin eve dönebilmek için Ukrayna mermileri ile kendilerini bacaklarından vurduklarını öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 23’üncü gününde. Ülkede çatışmalar sürerken, Ukrayna'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Ukrayna'daki Rus askerlerinin eve dönebilmek için kendilerini bacaklarından vurduğunu açıkladı.

İddiasını elde edilen telefon konuşmalarına dayandıran Ukrayna Güvenlik Servisi iki ordunun farklı kurşunlar kullandığını, bu yüzden Rus askerlerinin Ukrayna mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştığının altını çizdi.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu telefon konuşmasında bir Rus askeri annesine kendi birliğinin kullandığı Rus AK-74'lerde bulunan 5,62 mm kurşun yerine Ukrayna ordusunun 7,62'lik mermilerinden bulmak istediğini söylüyor.

Söz konusu konuşmaya göre, asker annesine 'Pek çok Rus askerin bunu zaten yaptığını' da sözlerine ekliyor.

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Rus ordusu cepheden kaçan ya da kendisini göreve elverişsiz hale getiren askerlere çok ağır cezalar uyguluyor.

Ukraynadan korkunç iddia... İşte Rus askerlerinin eve dönmek için başvurduğu yöntem

Bu nedenle askerlerin komutanlarını Ukrayna saldırısında yaralandıklarına ikna etmek için 7,62'lik mermiler ile kendilerini bacaklarından vurduğu belirtiliyor.

RUSYA BİNLERCE ASKER KAYBETTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çatışmalarda şu ana kadar en az 7 bin Rus askerinin öldüğünü ve 14 ila 21 bin arasında askerin de yaralandığını tahmin ediyor.

Bu da Ukrayna'daki Rus ordusunun 5'te 1'nin savaş dışı kaldığı anlamına geliyor.

Rusya'nın savaşta 4 generalini kaybetmesi ise çatışmaların şiddetini gözler önüne seriyor.

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RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı.

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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