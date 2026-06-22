Ukrayna’dan Kırım’a lojistik abluka

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RUSYA’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yardımadası’na yönelik Ukrayna’nın izolasyon stratejisi sahada sonuç vermeye başladı. Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un “Kırım’ı adaya dönüştürmek” taktiği olarak tanımladığı yaklaşım kapsamında Kiev, Rus lojistiğini sistematik olarak kilitlemek amacıyla bölgeye yoğun dron saldırıları düzenliyor. Rusya’nın bölge ile olan bağını zayıflatan saldırılar sonucunda Kırım’da yaşayan halk da savaşın sonuçlarını birinci elden tecrübe etmeye başladı.

İKMAL HATLARI KESİLDİ

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Rusya’nın 2018 yılında 4 milyar dolar harcayarak inşa ettiği ve bölgeyi Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü hava saldırıları tehdidiyle sivil halka hizmet veremez hale gelirken, Kerç Boğazı çevresindeki terminaller ve liman altyapısı da vuruldu. Ukrayna ordusunun uzun menzilli kamikaze dronlarla deniz yoluyla yarımadaya yakıt ve erzak taşıyan “Panagiya” feribotunu vurmasının ardından Kafkas-Kerç feribot hattı belirsiz süreyle kapatıldı. Ağır vasıtaların feribot yerine yine Rus işgali altında bulunan Ukrayna toprakları üzerinden R-280 kara yolunu kullanması tavsiye edildi. Ancak bu yolun geçtiği Mariupol ve Melitopol hattı da Ukrayna dronlarının hedefinde. Rusya’ya ait yakıt tankerleri ve TIR’ları yakından takip eden Ukrayna ordusu yarımadaya bir damla yakıt ulaştırılmaması için elinden geleni yapıyor. Kırım Yarımadası’nın kuzeyde ana kara bağlantısını sağlayan Rusya kontrolündeki iki köprü de üç gün önce havaya uçurulmuştu.

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BÖLGEDE YAKIT SIKINTISI

Rusya ile Kırım arasında lojistik bağlantılar bir bir kesilirken, Rusya’nın rafineri kapasitesi de Ukrayna saldırıları sonucu yüzde 20 oranında azaldı. Ukrayna’nın yoğun lojistik ablukası artık bölgede somut sonuçlar doğuruyor. On yıl önce Moskova tarafından Kırım’a yönetici tayin edilen Sergey Aksenov, dün saat 9.00 itibarıyla Kırım’daki tüm benzin istasyonlarının sivil araçlara yakıt satışını tamamen durdurduğunu ilan etti. Bölgede yalnızca güvenliği sağlayan resmi araçlara yakıt verilecek. Kırım’a araçlarıyla tatil için gelen binlerce Rus vatandaşı şimdi geri dönebilmek için yakıt bulma derdine düştü. Karaborsa piyasasında 1 litre benzin için 300-400 ruble (yaklaşık 220 TL) isteniyor. Saldırılar sonrası Kırım’da elektrikler de kesildi, yarımadanın yaklaşık yarısı elektriksiz kaldı.

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Öte yandan Ukrayna ordusunun Kırım’ın lojistik hatlarını kestikten sonra karadan çıkarma yapabileceğinden endişe eden Rusya önlem alma yoluna gitti. Moskova yönetimi Kırım’ın tüm plajlarına beton bloklar dizmeye başladı.