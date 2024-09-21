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Ukrayna'dan İHA saldırısı

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#İHA#Ukrayna#Rusya
Ukraynadan İHA saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 16:02

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

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Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.

İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı." ifadesini kullandı.

Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten 1200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok." dedi.

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#İHA#Ukrayna#Rusya

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