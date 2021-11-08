Ukrayna'dan flaş karar: Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

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Ukrayna Sağlık Bakanlığının öncesinde almış aldığı karara göre, 8 Kasım'a kadar devlet görevlileri ve öğretmenlerin aşılanmaları gerekiyor.

Aşı olmayanlar işlerinden ücretsiz şekilde uzaklaştırılacak. Aşıya uygun olmayan kişiler bu durumdan muaf olacak.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılırken, kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.