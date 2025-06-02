Ukrayna’dan film gibi dron operasyonu: Arktik’ten Sibirya’ya dört üssü vurdular

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Ukrayna dün Rusya’ya yönelik geniş çaplı bir dron saldırısıyla 40’tan fazla Rus savaş uçağını yerde hedef aldı. Ukrayna İstihbarat Servisi SBU tarafından yürütülen ve “Pavutyna” yani Örümcek Ağı” adı verilen operasyonla, cephe hattının yüzlerce kilometre ötesindeki dört Rus askeri üssünün hedef alındığı, stratejik ve nükleer bombardıman uçakları dahil 40’tan fazla savaş uçağının vurulduğu bildirildi.

BİNLERCE KM ÖTESİ

Ukrayna istihbaratı dün savaşın başlangıcından bu yana en büyük dron operasyonunu gerçekleştirdi. Cephe hattının yaklaşık 2 bin km ötesinde yer alan ve Rusya’nın Arktik bölgesindeki Murmansk Oblastında bulunan Olenya hava üssü ile cephe hattına yaklaşık 4 bin 300 km mesafede Sibirya yakınlarındaki Irkutsk Oblastında bulunan Belaya hava üssü, Ryazan Oblastı’ndaki Dyagilevo ile Ivanovo Oblastı’ndaki Ivanovo hava üsleri Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Kyiv Independent’a konuşan SBU kaynakları, Tu-95 ve Tu-22 stratejik bombardıman uçakları ile An-26 askeri nakliye uçakları ve An-50 radar gözlem uçaklarının vurulduğunu aktardı. AFP’ye bilgi veren bir güvenlik kaynağı da SBU’nun “düşmana ait bombardıman uçaklarını cephe hattının çok gerisinde yok etmek için kapsamlı bir operasyon başlattığını” söyledi.

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7 MİLYAR DOLAR ZARAR

SBU tarafından sosyal medyaya servis edilen görüntülerde, pistte konuşlu bir dizi Rus bombardıman uçağının yandığı görülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur hava üslerinin Ukrayna tarafından hedef alındığını doğrulayarak, Ivanovo, Ryazan ve Amur üslerine saldırının püskürtüldüğü, Murmansk ve Irkutsk saldırılarının başarılı olduğu, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Gözaltına alınanların olduğu ifade edildi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski saldırılarda 117 insansız hava aracı kullanıldığını belirterek, “Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34’ünün vuruldunu kaydetti. Saldırıların sonuçlarını “mükemmel bir başarı” olarak nitelendiren Zelenski, operasyonun planlamadan uygulanmasına kadar geçen sürecin bir yıl, altı ay ve dokuz gün sürdüğünü kaydedederek “Bu eylemler kesinlikle tarihe geçecektir” dedi.

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Saldırılarda vurulduğu belirtilen Tu-95 uçakları nükleer başlıklı füze taşıma kapasitesine sahip. Tu-22 bombardıman uçakları da süpersonik Kh-22 füzelerini ateşleyebiliyor ve Ukrayna’ya yönelik saldırılarda sıklıkla kullanılıyordu. Tanesi 350 milyon dolar olan radar uçağı An-50 de Rusya saldırılarında havadaki operasyon merkezi olarak sık sık kullanılan bir uçaktı. Ukrayna İstihbarat Servisi SBU, operasyonun Rusya’nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

KAMYONLARLA SOKMUŞLAR

SBU’nun Rusya’nın binlerce kilometre içinde böylesi bir operasyonu nasıl yürüttüğü merak konusu oldu. Ukrayna medyasında yer alan iddialara göre, Ukrayna istihbaratı küçük ebatlı çok sayıda FPV tipi dronu kamyonlara saklayarak Rusya içlerine soktu. Daha sonra üslerin yakınına konuşlanan kamyonların ahşap kasaları uzaktan kumandayla açılarak yüzlerce dron binlerce kilometre uzaklıktaki askeri üsleri bombaladı. Ukrayna askeri istihbaratının, Rus bombardıman uçaklarını taradığı ve yapay zekâyı uçakları tanıması ve otomatik dalış saldırısı algoritmalarını yürütmesi için eğittiği de iddia edildi.

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RUSYA’DA İKİ KÖPRÜYE SABOTAJLA BAŞLADI

Ukrayna istihbaratının dron operasyonu önceki gece Rusya’daki iki otoyol köprüsünün çökmesinin ardından geldi. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk ve Kursk bölgelerinde meydana gelen iki ayrı olayda köprüler altından tren geçtiği sırada çöktü, olaylarda en az 7 kişi öldü onlarca kişi yaralandı. Bryansk bölgesinde yerel saatle 22.50’de otoyol köprüsü tren yolunun üzerine çökerek bir yolcu trenini raydan çıkardı. Olayda trenin makinisti dahil en az 7 kişi öldü, 71 kişi yaralandı. Bryansk bölgesindeki Klimovo’dan başkent Moskova’ya giden trende 388 yolcu bulunduğu bildirildi. Kursk bölgesinde de bir demiryolu köprüsü çökerek yük trenini raydan çıkardı. Trenin makinistinin yaralandığı belirtildi.

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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayların “patlamalar nedeniyle” gerçekleştiğini belirterek “terör eylemi olarak sınıflandırdıklarını” açıkladı.

UKRAYNA’DA BARIŞ İÇİN İSTANBUL’DA İKİNCİ TUR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme İstanbul’da kurulan barış masasında bugün ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Çırağan Sarayı’nda saat 13.00’te bir araya gelmesi öngörülüyor.

HEYETLER BELLİ OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakerelerde yer alacak Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık yapacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmede Rus heyetinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinski’nin olacağını ifade etmişti. Rus basınında yer alan haberlere göre, müzakerelerde hazır bulunacak Rus heyeti dün öğleden sonra İstanbul’a doğru yola çıktı. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki ilk görüşmesi, savaş başladıktan kısa süre sonra Mart 2022’de gerçekleşmiş, iki ülke anlaşamayınca savaş yıkıcı bir hal almıştı. Aradan geçen 3 yıl sonra Rusya ve Ukrayna, 15 Mayıs’ta bir kez daha İstanbul’da bir araya gelmişti. Bu iki ülkenin görüşmesinde, Türk heyeti de yer almıştı.