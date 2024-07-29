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Ukrayna’dan F-16 şikâyeti: ‘Çok geç kaldınız’

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#ABD#Ukrayna#F-16
Ukrayna’dan F-16 şikâyeti: ‘Çok geç kaldınız’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Batılı ülkeler Ukrayna’ya taahhüt ettikleri F-16 savaş uçaklarının ilk teslimatını yapmaya hazırlanırken, Kiev yetkilileri sürecin “çok yavaş işlemesinden” şikâyetçi.

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Hem Ukraynalı hem de ABD’li savunma uzmanlarının Amerikan Washington Post gazetesine yaptıkları açıklamalara göre, F-16 uçaklarının sahada dikkate değer bir değişime neden olması muhtemel görünmüyor.

İlk aşamada 20 kadar F-16 verilecek Ukrayna’ya uçakları nasıl kullanacaklarına dair bir kısıtlama getirmemiş olsa da muhtemel uçak kayıplarını önlemek amacıyla teslim edilecek savaş jetlerinin Rus mevzilerine saldırmaktan ziyade Ukrayna hava sahasını korumaya yönelik kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca uçakların sıcak çatışma bölgelerine yakın uçurulmasının riskli görülmesinden dolayı, bu bağlamda bile Rus uçaklarının Ukrayna hava sahasına girmelerini engellemekte kullanılıp kullanılamayacağı da kesin değil. Ek olarak yaz sonu itibariyle F-16 uçuş eğitimi almış Ukraynalı pilot sayısı yalnızca 6 olacak. Kiev yönetimi F-16’ların önemini kaybetmesiyle ilgili Batı’yı geç kalmakla suçluyor.

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#ABD#Ukrayna#F-16

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