×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna'dan dünyayı dehşete düşüren görüntüler... Meclise girdi el bombalarını teker teker fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Keretsky#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 15:21

Bir milletvekili Ukrayna'nın Zakarpattia bölgesindeki Keretsky Köy Meclisi binasına el bombası atarak bir kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı. Olay yerinden gelen görüntüler görenlerin kanını dondurdu...

Haberin Devamı

Dünya Ukrayna'dan gelen görüntüleri konuşuyor.

Ukrayna'nın Zakarpattia bölgesindeki Keretsky Köy Meclisi binası kan donduran anlara sahne oldu.

Bir vekil oturum sırasında salona girdi bir süre konuşmaları takip eden adam cebinden çıkardığı el bombalarını teker taker fırlattı.

Ukrayna Ulusal Polisi olay ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bugün saat 11:37'de polis, bir milletvekilinin oturum sırasında Mukachevo bölgesindeki Keretsky Köy Konseyi binasına el bombaları attığı yönünde bir ihbar aldı. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı'

Aynı açıklamada yaralıların altısının durumunun ağır olduğı bilgisine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Keretsky#Dünya

BAKMADAN GEÇME!