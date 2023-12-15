Ukrayna'dan dünyayı dehşete düşüren görüntüler... Meclise girdi el bombalarını teker teker fırlattı

Haberin Devamı

Dünya Ukrayna'dan gelen görüntüleri konuşuyor.

Ukrayna'nın Zakarpattia bölgesindeki Keretsky Köy Meclisi binası kan donduran anlara sahne oldu.

Bir vekil oturum sırasında salona girdi bir süre konuşmaları takip eden adam cebinden çıkardığı el bombalarını teker taker fırlattı.

Ukrayna Ulusal Polisi olay ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bugün saat 11:37'de polis, bir milletvekilinin oturum sırasında Mukachevo bölgesindeki Keretsky Köy Konseyi binasına el bombaları attığı yönünde bir ihbar aldı. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı'

Aynı açıklamada yaralıların altısının durumunun ağır olduğı bilgisine yer verildi.