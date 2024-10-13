Ukrayna'dan 'daha hızlı silah' çağrısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava ve füze saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Sadece son bir haftada Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine havadan atılan yaklaşık 900 güdümlü bomba, 40'ın üzerinde füze ve 400'ün üzerinde İHA ile saldırı düzenlediğini aktaran Zelenski, "Hiçbir millet bu tür zorluklara tek başına katlanmak zorunda kalmamalı." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın ortağı olan devletlerin, ülkesinin hava savunma sistemlerin güçlendirilmesi ve uzun menzilli silahların kullanılması imkanlarının artırılması için yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

Ortakların savunma yardımının Ukrayna ordusuna daha hızlı ulaşmasını sağlayacak olanaklara sahip olduğunu kaydeden Zelenski, "Zaman boşa harcanmamalı, net bir kararlılık sinyali gönderilmelidir." dedi.

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Zelenski, Rus saldırılarının önlemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.