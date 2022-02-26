Ukrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa

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Rusya’nın işgal için savaş açtığı Ukrayna’ya gitmek üzere Polonya’nın Varşova kentinden yola çıkıyoruz. Yaklaşık 6 saatlik yolculuktan sonra Hrebenne şehrine yakın Ukrayna- Polonya sınır kapısına varıyoruz. Her zaman olduğu gibi, Rusya-Ukrayna savaşı da en büyük zararı sivillere veriyor. Bir gece yarısı tepelerine yağan bombalarla savaşın acı yüzünü tüm çıplaklığıyla karşılarında gören Ukraynalılar, tek çareyi komşu ülkelere kaçmakta buluyor. Genel seferberlik ilan edilmesi ve 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkmasının yasaklanmasıyla mültecilerin çoğu, kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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Perşembe sabaha karşı başlayan bombardımanın ardından yola çıkan mültecilerden bazıları araçlarıyla, bazıları trenlerle, bazıları ise kırsal kesimlerden yürüyerek Polonya, Romanya ve Macaristan sınırından ülkelerini terk etmeye çalışıyor.

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4-5 KİLOMETRELİK KUYRUK

Polonya gümrük memurlarının ‘Ancak arabayla sınırı geçebilirsiniz’ telkininden sonra şoförümüz bizi sınırda bırakıyor. Uzun bir bekleyişten sonra Polonya’dan Ukrayna’ya geçen bir arabaya atlayıp sınırı geçiyoruz. Sınırı geçtikten sonra Ukrayna tarafında uzun bir araç kuyruğuna denk geliyoruz. Ukrayna’yı terk etmek için yollara düşen siviller, 4-5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşturmuş. Ailesi ile sınırı geçmek için bekleyenlerden biri de Yannah adlı kadın. Soy ismini vermek istemeyen Yannah, “Kiev’den geliyoruz. Tam 22 saattir yoldayız. Ben, annem, kardeşim bizim için en güvenli yerin Polonya olduğunu düşünüyoruz. Bir süre Polonya’da arkadaşların yanında kalacağız” diyor. Sınırı geçmeyi başaran mülteciler ise, ilk hedeflerine ulaşıyor ancak şaşkınlar. Zira bu noktadan sonra nereye gideceklerini bilemiyorlar. Göçmenlerden birinin, “Putin’den kaçıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz, belki Krakow’a veya Viyana’ya. Savaştan mümkün olduğunca uzağa” sözleri, dramın boyutlarını gözler önüne seriyor.

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POLONYA YARDIM NOKTALARI KURDU ‘KOMŞULARIMIZI AÇ BIRAKMAYIZ’

Ukraynalı mülteciler özellikle Polonya’da yetkililer tarafından son derece iyi karşılanıyor. Polonya-Ukrayna sınırında oluşturulan özel kabul noktalarında mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanıyor. Polonya Yabancılar Ofisi ayrıca Ukraynalı mülteciler için bir yardım hattı ve internet sitesi kuracağı açıklamasını yaptı. Daha önce “NATO’nun doğu kanadını güçlendirme” çağrısında bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’nın sadece kendi bağımsızlığı için değil aynı zamanda “tüm Avrupa adına” savaştığını söyleyerek mültecilere gereken yardımın yapılmasını istedi. Morawiecki, “Bugün, Rusya Federasyonu’na karşı en geniş kapsamlı yaptırım kararlarını almak için görüşmeler aşamasındayız çünkü sadece yaptırımlar, Rusya’nın saldırganlığı durdurabilir. Sevgili Ukraynalı komşular, sizi muhtaç bırakmayacağız. Biz sizinle birlikteyiz. İnsani yardıma devam edeceğiz ve mültecileri kabul edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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24 SAATTE 15 BİN GÖÇMEN



Saldırının başladığı ilk 24 saatte Ukrayna’dan 15 bin göçmenin Polonya’ya geçtiği belirtildi. Varşova hükümeti, daha fazlasının gelmesine hazırlanıyor.

Ukrayna’yı terk etmek için yollara düşen siviller, Polonya sınırında 4-5 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşturdu.

MÜLTECİ DRAMI BU KEZ AVRUPA’YI VURDU

Ukrayna-Polonya sınırında bulunan yüzlerce araçlık konvoyda kadın, yaşlı ve çocuklar olduğunu görüyoruz. Başta Kiev, Lviv ve Harkov olmak üzere Ukrayna’nın her şehrinden gelen siviller, güvenli ülke olan Polonya’ya geçmek istediklerini anlatıyor. Saatlerce araçlarıyla yol alan mülteciler, sınırda sersefil bir şekilde Polonya’ya alınmayı bekliyor. Genelde Orta Doğulu mültecilerin yaşadığı dramı, bu kez Avrupa’nın ortasında Ukraynalılar yaşıyor.

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